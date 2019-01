פרטים חדשים מתנאי השבי של ג'יימי קלוס נותנים הצצה אל המצב המזוויע שהיא הייתה נתונה בו לאורך 88 ימים. על פי הדיווחים של כלי התקשורת האמריקאים, הנערה בת ה-13 הוחבאה מתחת למיטתו הזוגית של ג'ייק פטרסון, החוטף בן ה-21, בזמן שהוא ערך מסיבת חג מולד לבני משפחתו. "בני המשפחה שלו היו בבקתה בזמן השבי שלה", סיפר קצין משטרה העובד על החקירה, "כולל אביו ואחותו". נכון לעכשיו, עדיין לא ברור אם בני המשפחה ידעו על כך שהנערה החטופה שבויה בבית ולא מופרך להניח שמישהו אכן ידע מכך – אך מה שבטוח זה שפטרסון דאג לוודא שהנערה לא תתגלה על ידי כל שאר האורחים שלו, שמהם לא מנע להגיע לביתו באופן קבוע ולהסתכן בגילוי. Jayme Closs' alleged kidnapper reportedly hid her during Christmas party https://t.co/875roDwwHs pic.twitter.com/H7lDlwbDvh — New York Post (@nypost) January 22, 2019 גורמים במשטרה המקומית מדווחים כי החוטף נהג לנגן מוזיקה חזקה בבקתה בכל פעם שמישהו היה מגיע לבקר – על מנת להפחית את הסיכוי שמישהו ישמע את ג'יימי במידה והיא תצעק. כמו כן, הוא הקפיד להסתיר את החלל שמתחת למיטה עם המון קופסאות קרטון, כדי שלא יהיה סיכוי שיראו את הנערה. חוקרים סיפרו שהחוטף נהג גם לאיים על חייה של ג'יימי לעיתים תכופות. "הוא היה אומר לה שאם היא תוציא הגה מהפה או תנסה לברוח, אז הוא ירצח אותה", הוסיף קצין המשטרה. מאוחר יותר, הוא נהג להחביא אותה במרתף של הבקתה. הסברה היא שמלבד החטיפה, הוא גם נהנה מהמשחק של הסיכון שבהחזקת ג'יימי ואירוח אנשים, במקביל להתעללות שבלתת לג'ימי את התחושה שהיא קרובה להצלה וגילוי אך אינה יכולה לעשות דבר מחשש לחייה. HAPPENING NOW: Jake Patterson, the man charged for kidnapping Jayme Closs, appears in court via video https://t.co/dIQdPZ1z4z pic.twitter.com/rulK0kOwu7 — CBS News (@CBSNews) January 14, 2019 ב-11 בינואר, דווח שג'יימי הצליחה לברוח מפטרסון ויצרה קשר עם המשטרה המקומית. כמה שעות מאוחר יותר, החוטף נעצר על ידי רשויות האכיפה בזמן שהוא נוסע במכוניתו. שלושה ימים מאוחר יותר, נערך הדיון המשפטי הראשון בנוגע לפרשה, כאשר פטרסון הופיע בשיחת ועידה בווידיאו ממתקן המעצר. מחיר הערבות שלו נקבע ל-5 מיליון דולר. הדיון הבא שלו נקבע ל-6 לפברואר. {title}





