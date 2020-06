המהומות הציבוריות בארצות הברית בעקבות מותו של ג׳ורג׳ פלויד, שנחנק על ידי שוטר, מגיעות לנקודת רתיחה כואבת, אבל יש דווקא כאלה שבוחרים את העיתוי הזה כדי להפיץ שמועות שקריות וכוזבות. מספר פוסטים שמופצים ברשתות החברתיות מתחילת השבוע טענו כי במהלך המהומות והפגנות שהתרחשו במספר ערים לאורך המדינה, השתחררו (או שוחררו בכוונה) גם בעלי חיים מגני חיות שונים והם מסתובבים חופשי ברחובות.

השמועה הראשונה שהופצה בנושא טענה כי נמר ברח מגן חיות באוקלנד שבקליפורניה. השריף של מחוז אלמדה אף פרסם ציוץ בנושא שמבקש מאזרחים להתקשר ל-911 אם הם רואים אותו איפשהוא. לאחר מכן הבהירו במשרד השריף שמדובר בשמועה, ושכל הנמרים בגן החיות שבאוקלנד נמצאים בכלובם.

שמועה נוספת טענה שהיפופוטמים ברחו מגן החיות לינקולן פארק בשיקגו, וזו אף לוותה בתמונה. התמונה אמנם אמיתית, אבל היא צולמה בספרד בשנת 2016 כאשר היפופוטם ברח מקרקס נודד וגרם למספר פקקי תנועה לפני שנתפס ללא פגע.

We’ve reached a point in 2020 where hippos are roaming the streets of Chicago pic.twitter.com/UypQPMkuDp