מתקן השעשועים מהגיהינום שמשגע את הרשת

בזמן שאצלנו בישראל ה"אקשן" הכי גדול בפארקי שעשועים הוא זריקת כיסאות, בשאר העולם מתלהבים ממתקנים מטורפים באמת. כמה מטורפים? ובכן, אתם בטח יודעים בעצמכם כי סביר להניח שגם אתם נתקלתם בפוסט הוויראלי על מתקן נפילה מטורף בדרום קוריאה.

בסרטון שמופץ בימים האחרונים ברשת, אפשר לראות אנשים על המתקן, אשר מכפיל את גובהו תוך כדי שהאנשים שנמצאים עליו עולים מעלה בכסאותיהם. תוך כדי עלייה שהולכת ונעשית מהירה יותר, הכסאות "נופלים" ממקומם והאנשים מסתובבים כמו קרסולה סביב העמוד המרכזי. איבדתם אותנו? בואו תראו איך הדבר הנורא הזה עובד:

WHO even thinks about creating something like this?!?!!???? pic.twitter.com/oXByLOhW54