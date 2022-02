"ראיתי את זה במו עיניי – זה היה מחזה סוריאליסטי": רוחצים בסאות' ביץ', מיאמי, פלורידה, קיבלו הפתעה מבהילה ביום שבת בצהריים, אחרי שמסוק התרסק מטרים ספורים מהם. רשויות החוק במדינה פרסמו מאז תיעוד מהתקרית ובו אפשר לראות את הרגע שכלי התעופה מתרסק במי האוקיינוס האטלנטי.

בסרטון אפשר לראות את המסוק מאבד גובה במהירות לפני שפוגע במים בעוצמה רבה. ממשטרת מיאמי ביץ' נמסר מאז כי שני בני אדם היו בכלי התעופה בזמן שהתרסק – ושניהם פונו לבית החולים כשמצבם יציב.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.



1/2 pic.twitter.com/heSIqnQtle