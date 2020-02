תיעוד יוצא דופן ממבצע פינוי האזרחים האמריקאים ממחוז הוביי, מזרח סין, פורסם בשעות האחרונות ובו רואים מאות נוסעים בבטן של מטוס תובלה צבאי – כשבמעברים מסיירים אנשים בחליפות בידוד מיוחדות.

בתרחיש, שנראה כאילו נלקח מסרט פוסט-אפוקליפטי, ניתן לראות גבר עם מגפון ששואל את הנוסעים אם הם נטלו תרכובת שניתנה להם בזמן הטיסה. "כל מי שעדיין לא סיים, שירים ידיים בבקשה", אומר החייל ומוסיף, "הסיבה היחידה שאני שואל, היא בגלל שאתם לא יכולים לצאת מהמטוס בלי שנטלתם את זה. וזה הולך להיות מוזר מאוד, אם כולם ירדו מהמטוס ואתם תישארו".

Inside a US evacuation flight from #Wuhan : hazmat suits, Ghostbusters masks, megaphones, forms & a heads up for Americans it’ll ‘get really weird’ when they land. Final US airlifts tonight as #coronavirus cases rise to 28k+ in #China ; 563 have died. @NBCNews (video Jacob Wilson) pic.twitter.com/CJZ5i6ALQg

The scene at #Wuhan airport earlier as 500+ Americans were airlifted out of #China. The flights have now landed in the US, where passengers will be quarantined at military bases to keep the #coronavirus epidemic from spreading. (photo by Jacob Wilson, who was on board) @NBCNews pic.twitter.com/DTmY7m7FOu