מזרח סין: תושבת מחוז הוביי בשנות ה-60 לחייה הסעירה את הרשת לאחר שמצאה דרך מקורית לצאת מביתה בצל התפרצות נגיף הקורונה. בסרטון המדובר ניתן לראות את האישה האלמונית שתועדה יוצאת מחלון דירתה ויורדת לרחוב דרך דופן של בניין רב קומות - ללא שום רתמה או אמצעי בטיחות אחרים.

התקרית אירעה ככל הנראה בעיר ווהאן, מוקד התפרצות וירוס הקורונה, בימים האחרונים. בסרטון שצולם מן הבניין שממול ניתן לראות את האישה עושה את דרכה אל הקרקע מן הקומה ה-4, אך עדי ראייה סיפרו שניתן היה לראות את הגברת יורדת מהקומה ה-8. מאוחר יותר, דווח כי מדובר באישה בת 62 המתמודדת עם מחלה נפשית.

Allegedly a woman from #Wuhan climbed down from her home on the 10th floor just to go out and buy some meat.#WuhanCoronaviruspic.twitter.com/AVbuCD7kQn — Arslan Hidayat (@arslan_hidayat) February 25, 2020

בהלת הקורונה עדיין בעיצומה | צילום: AP

סוכנות ידיעות מקומית דיווחה כי הגברת מוכרת בתור סכיזופרנית אשר מסרבת ליטול את התרופות שלה. גורמים מרשויות האכיפה סיפרו כי היא ברחה מביתה כמה שבועות קודם לכן ונעדרה במשך 8 ימים. כשחזרה, בנה החליט לנעול אותה בחדר השינה על מנת לוודא שלא תשוטט יותר ברחובות בזמן ההתפרצות - אך זה לא מנע ממנה לצאת החוצה.

האישה נתפסה זמן קצר במחסום משטרתי, כשהיא נושאת שקית פלסטיק עם נודלס. "היא נתקלה במחסום משטרתי אתמול, אז יצרנו קשר עם בנה", אמר אחד השוטרים במקום. "היא נשלחה לביה"ח המקומי לצורך בדיקה שיצאה תקינה לחלוטין. מאוחר יותר, שניהם שבו לביתם". מאוחר יותר, דווח כי האישה טענה שיצאה מביתה בשביל לקנות בשר.

התקרית אירעה חודש אחרי שרשויות מחוז הוביי החליטו להטיל עוצר על המחוז, כולל על העיר ווהאן אשר מונה 11 מיליון תושבים. נכון לעכשיו, תושבי המחוז מהווים 80 אחוזים מכלל האנשים שאובחנו עם הנגיף הקטלני (קרוב ל-65 אלף אנשים) ו-95 אחוז מכלל הקורבנות של הווירוס (יותר מ-2,500 בני אדם). מוקדם יותר היום, דווח כי ענקית התרופות KSG החלה לפתח חיסון לנגיף הקטלני.