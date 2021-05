הוא אולי אחד האנשים הכי עשירים בעולם כולו, אבל ימים לא פשוטים עוברים על ביל גייטס - שמאז שהודיע על גירושיו ממלינדה, מתמודד בכל יום עם כותרות לא מחמיאות ובדיחות על חשבונו. הבדיחה האחרונה הפכה לוויראלית במיוחד ברשת ובלבלה גולשים רבים.

בסרטון שפורסם בטוויטר וזכה תוך יומיים לכמעט 800 מיליון צפיות, נראה ביל גייטס הולך ברחוב עם שני מקורבים. אבל מה שתופס את העין הוא העובדה שגייטס נראה כאילו הרגע עבר השתלת חזה רצינית - מה שם גרם לגולשים לחשוד שאולי זו הסיבה לגירושים המפורסמים.

Bill Gates out walking, trying to flatten those curves. pic.twitter.com/fMBM1eZ3hd — Maze (@mazemoore) May 24, 2021

"לא הבנתי, ביל גייטס התחיל תהליך שינוי?", שאלה אחת הגולשות בתגובה לסרטון. "הוא לובש מחוך? זה כל כך מוזר", הגיב אחר. עוד הגיבו גולשים ב"מה לעזאזל קורה כאן?", "בבקשה תגידו לי שזה מזויף" וגם "או שהוא גנב מחנות, או שהוא עבר הגדלת חזה".

Is he transitioning? — Acme Rocketsled Memes (@acme_rocketsled) May 24, 2021

WTF is that??? — LJR ⚾️ (@mother3k) May 24, 2021

He's either shoplifting or got a boob job — JD Horowitz (@HorowitzTime) May 24, 2021

אז תנו לנו להבהיר לכם שכרגיל במקרים האלה, ההסבר הפשוט ביותר הוא גם הנכון ביותר - מדובר בעבודת עריכת וידיאו שנעשתה על תיעוד אחר אמיתי של ביל גייטס. והנה המקור:

ככל הנראה, הגולש שדאג לעבודת הפוטושופ לא חשב שמישהו באמת יאמין שמדובר בהגדלת חזה אמתית, אבל מאות גולשים נפלו בפח ולא ידעו כבר מה נכון ומה לא.

אלה שהבינו שמדובר בבדיחה מטומטמת הגיבו בצורה מושלמת לאור כל הקונספירציות על ביל גייטס בשנים האחרונות, ואמרו "הוא בטח לקח את החיסון של מודרנה". תופעת לוואי שבהחלט הייתה יכולה להיות מעניינת.