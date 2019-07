קים ג'ונג און נרדם בשידור חי!

קים ג'ונג און הדהים השבוע את אזרחי המדינה שלו, כאשר הוא התקשה לשמור על ערנותו בשידור חי. התקרית התחוללה ב-8 ליולי, במהלך טקס לציון 25 שנים למותו של סבו, קים איל סוּנג. כפי שניתן לראות בסרטון, הרודן הצפון קוריאני נראה יושב במושבו בזמן הטקס ומתקשה להישאר ער (אן "מִתְעַפֵּץ למוות" כפי שאומרים הצעירים בינינו). חדי אבחנה יכולים לשים לב כיצד עפעפיו נעצמות לאט לאט, לפני שנתב השידור מחליף לזווית רחבה יותר מהאולם. בשלב הזה, ניתן לראות את עורפו של הדיקטטור בן ה-35 נשמטת בקלילות לצד ימין, עד שהוא מזיז את מרפקו השמאלית ומתעורר בחזרה. אגב, הטקס נערך בסביבות השעה 11:30 בבוקר. במבט חטוף נדמה אולי שמדובר בתקרית נורמלית לחלוטין. כלומר, כולנו נרדמים לפעמים, לא? ובכן, חשוב לזכור שמדובר בצפון קוריאה ושקים ג'ונג און טיפח לעצמו מוניטין של רודן שנוהג לחסל באכזריות בכירים בממשל שלו על אקטים מן הסוג הזה. על פי הדיווחים, הדיקטטור הורה להוציא להורג את היונג יונג צ'ול, שר ההגנה שלו בשנת 2014, בגלל שהוא נרדם באמצע אחד הנאומים הצבאיים שלו. כמו כן, שר החינוך שלו לשעבר, קים יונג ג'ין, הוצא להורג גם כן לאחר שהוא נתפס ישן באמצע ישיבה עם קים ג'ונג און. View this post on Instagram A post shared by Kim Jong Un (@kim_jong_un_vf) on Jul 4, 2019 at 11:05pm PDT מקור אלמוני שהתראיין לכלי התקשורת בנושא סיפר כי השליט מתייחס לתנומות הללו בתור מחווה מרדנית. "אם אתה נרדם בזמן מצעדים או ישיבות, אתה מסומן כאחד שלא עוקב אחר המשנה של קים ג'ונג און", הוא סיפר. "אתה חייב להישאר ער, מעצם העובדה שאתה לא רוצה למות" – קים לעומת זאת, יכול להרשות לעצמו לתפוס תנומה מעת לעת. אפילו אם היא בשידור חי.





