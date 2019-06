אם תשאלו את תושבי ניו יורק וניו ג'רזי הוותיקים לגבי זיכרונות יפים מילדותם, אז יש סיכוי סביר בהחלט שאחד מהר יספר לכם על פארק השעשועים "אקשן פארק" (Action Park). נפתח לראשונה בשנת 1978 בעיר ורנון (ניו ג'רזי), הוא הגיע לגדולתו בשנות ה-80 והפך להיות מוכר בתוך אחד הפארקים הפרועים ביותר באזור צפון-מזרח ארה"ב. למעשה, אפילו קורי בוקר, הסנטור של מדינת ניו ג'רזי, התייחס אל הזיכרונות הכיפיים שלו מהפארק בציוץ לגבי מתקן ה-Alpine Slide – אותו הוא הגדיר בתור אחת המגלשות המסוכנות ביותר בהיסטוריה של ארה"ב. בוקר לא צחק כשהוא הגדיר את המתקן ה-Alpine Slide כמסוכן. למעשה, מעבר להיותו מקום כיפי ומהנה, "אקשן פארק" טיפח לעצמו מוניטין בתור פארק שעשועים שבו הבטיחות של המתקנים ירודה כל כך שהיא גובלת ברשלנות פלילית. מעבר לזה, המקום היה מוכר באזור בגלל עובדיו הצעירים והלא מיומנים, כמו גם במפעילי המתקנים השיכורים שנהגו לעבוד שם. I still have scars but #WorthIt RT @C2theTee: Alpine Slide must've been the most dangerous ride in America in the '80s! ha — Cory Booker (@CoryBooker) August 28, 2013 I still have scars but #WorthIt RT @C2theTee: Alpine Slide must've been the most dangerous ride in America in the '80s! ha — Cory Booker (@CoryBooker) August 28, 2013 הפארק בסופו של דבר נסגר בשנת 1996 אחרי שורה של תאונות במקום – חלקן אף קטלניות. הנהלת "אקשן פארק" נתבעה מספר פעמים לאורך תקופת פעילותו, מה שגרם במרוצת השנים לסגירתם של יותר ויותר מתקנים בעייתיים. המקום נפתח מחדש בשנים האחרונות (עם הנהלה חדשה ונהלי בטיחות קפדניים), אך הזיכרונות הקטלניים מן המקום עדיין חיים בדעתם של התושבים המקומיים. הנה כמה מהסיפורים היותר שערורייתיים שהגיעו מפארק השעשועים המטורף הזה: 1. בריכת הקברות בריכת הגלים של "אקשן פארק" הייתה אחת האטרקציות הפופולריות ביותר במקום. בהיותה אחת מבריכות הגלים הראשונות בארה"ב, היא הייתה להיט ענק כבר ביום פתיחתו של המתקן – אך במרוצת השנים, המקום טיפח מוניטין קטלני במיוחד. אינספור אנשים טבעו בבריכה לאורך השנים. על פי הדיווחים, מנהלי הפארק מילאו את הבריכה במים מתוקים, בהם אנשים נוטים לשקוע יותר מאשר מים מלוחים. כמו כן, נהגו לחולל גלים בבריכה בגובה של מטר אחד, מה שהקשה אפילו על שחיינים מנוסים לצוף כראוי. כתוצאה מכך, זה היה אחד המתקנים המסוכנים ביותר בפארק. תריסר מצילים נהגו להשגיח על המתקן מדי יום ובשיא העונה, הם חילצו מן המים בין 20 ל-30 בני אדם. למעשה, לאורך השנים טבעו למוות 3 אנשים בבריכה – מה שגרם למקומיים לכנות אותה The Grave Pool (כלומר, בריכת הקברות). 2. מזחלת העצמות השבורות אחד המתקנים הפופולריים ביותר בפארק היה, כאמור, מגלשת ה-Alpine Slide. מדובר במגלשה שנבנתה מבטון, אותה המבקרים נהגו לעבור ברכיבה על מזחלות זעירות. רבים מהמשתמשים במגלשה, כמו קורי בוקר, היו מציגים את השפשופים והפצעים שלהם מן המתקן כאות של כבוד וקשיחות – אך אחרים היו פחות ברי מזל. הייתה בדיחה בין המפעילים של המתקן לגבי המהירות של המזחלות. "ישנן שתי מהירויות", הם אמרו, "לאט או מוות וודאי". הסיבה לכך היא שרוב הבלמים של המזחלות היו תקולים, מה שהקשה מאוד להאט את מהירות הרכב הזעיר. כמו כן, העובדה שלא הייתה גדר בטיחות גם לא עזרה במיוחד לשמור על שלמותם של המבקרים. על פי הדיווחים, במרוצת הזמן נפצעו על המגלשה אינספור אנשים, 14 מתוכם פונו עם שברים, 26 עם פגיעות ראש ואחד העובדים שעף עם המזחלת מחוץ למתקן, התרסק על סלעים ומת. 3. מפלי המוות אפילו המתקנים הבטוחים יחסית בפארק היו מלכודות מוות פוטנציאליות. בתחילת שנות ה-80, הקימו במקום מגלשת קייקים עם מפלים מלאכותיים שנבנו באמצעות מסילות מיוחדות ומאווררים גדולים. מבקרים מנוסים נהגו להתחמק מאותם מפלים ככל שניתן בגלל הנטייה שלהם להפוך את הסירות ולהפיל אותם למים. בשנת 1982, מבקר אחד נפל למים בסמוך לחוט חשמל שנחשף לצד המסילה והוא התחשמל למוות. כתוצאה מכך, ההנהלה הפסיקה את פעילות המגלשה וחקרה את התקרית. 4. הנדנדה מן הגיהינום מתקן נוסף ובעייתי לא פחות ב"אקשן פארק" הייתה נדנדת טרזן – כלומר, חבל ארוך שנתלה מעל בריכת מים. בשלב הזה אתם כבר בטח יכולים לתאר לעצמכם שנהלי הבטיחות של המתקן הזה גם היו מינימליים, מה שגרם ללא מעט מן המבקרים לסבול מפציעות שונות ומשונות. על פי הדיווחים, חלק מהמבקרים, שלא היו חזקים מספיק לשאת את משקלם, עזבו את החבל מוקדם מדי והיו בסיכון ליפול מחוץ לבריכה. אחרים נפלו על הגב או על הבטן והיה אפילו אדם אחד שמת לאחר שנפל למים – איך? ובכן, מסתבר שההנהלה מילאה את הבריכה עם מים ממעיין מקומי שהטמפרטורה שלו נשקה ל-0 מעלות. בשנת 1984, אחד המבקרים שהשתמש במתקן נפל למים הקרים ולקה בליבו. 5. האסון שנמנע בשיניים מגלשת ה-Cannonball אמנם לא הרגה אף אחד לאורך תקופת פעילותה הקצרה, אבל היא הייתה לא פחות מסוכנת משאר המתקנים בפארק. על פי הפולקלור המקומי, היא עוצבה על ידי ג'ין מולבהיל, מייסד "אקשן פארק" ואדם ללא כל ניסיון בהנדסה, שבנה אותה בהשראת קשקוש שצייר על מפית. עובדי הפארק סיפרו שלפני פתיחת המתקן, מפעילים הורידו במגלשה בובות התרסקות ואלו לרוב יצאו מן הצד השני בחתיכות או ערופות ראש. מאוחר יותר, מולבהיל שילם למתנדבים 100 דולר בשביל לנסות את המתקן על בשרם. אלו שהצליחו לעבור את הלופּ יצאו מן הצד השני עם שיניים שבורות, אלו שלא נאלצו לצאת מדלת בטיחות שהותקנה מבעוד מועד. כעבור חודש מאז שהעובדים הראשונים התגלשו במתקן, ההנהלה סגרה אותו מטעמי בטיחות. Rare footage shows people riding dangerous Cannonball Loop water slide at N.J.’s Action Park: http://t.co/sFPicDgteC pic.twitter.com/oD8PD8exdY — Yahoo (@Yahoo) April 17, 2014 6. תגובת הרשויות המקומיות כמות הפצועים שפונו מ"אקשן פארק" מדי יום זיכו את המקום בכינוי השנוי במחלוקת "פארק תביעה ייצוגית" (Class Action Park) – בשלב הזה אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאתם כבר מבינים למה. לקראת סוף שנות ה-80 המקום הפך למסוכן כל כך, שההנהלה נאלצה ביום רגיל להזעיק פינוי ל-10 אנשים בממוצע. העובדה הזו הכריחה את הרשויות המקומיות להרחיב את היכולת שלהן לספק מענה רפואי באזור של ורנון – והם רכשו אמבולנסים חדשים על מנת שכוחות הפינוי יוכלו לעמוד בכמות הפצועים היומית שהגיעו מ"אקשן פארק". 7. ריקבון מוסרי מן היסוד מעבר לפצועים והרוגים בפארק השעשועים, המקום הפך למפורסם בזכות שורה של פעילויות עברייניות. המפורסמת והמוכרת ביותר הייתה הקלילות הבלתי נסבלת שילדים ובני נוער יכלו לרכוש ולצרוך אלכוהול במקום. על פי העדויות, מפעילי הקיוסקים ברחבי הפארק לא נהגו לבדוק תעודות זהות במעמד הקניה וגם מכרו בירות לנערים וילדים. מעבר למכירת אלכוהול לצעירים, מנהל הפארק הורשע בהונאה בשנת 1984, אחרי שהתברר שהוא הקים חברת קש שפעלה בתור חברת הביטוח שלו. החברה הוקמה באיי קיימן, אשר בים הקאריבי והרחק מעינן של רשויות ארה"ב, ושימשה בתור הגוף שמבטח את הפארק – בהיעדר חברה אחרת שתסכים לבטח את המקום. כמו כן, המקום הפעיל "מרפאה" שתפקידה העיקרי היה לטשטש, לצמצם ולהסתיר מקרים של פציעות במקום. ג'ין מולבהיל הסכים לעסקת טיעון, נאלץ לשלם קנס בשווי של 300 אלף דולר ואולץ למכור את הפארק (מה שלא קרה בסופו של דבר). פתאום כל פארקי השעשועים והמים בישראל נשמעים לא רע, אה?





