חלק ממיצג הקרחון במוזיאון הטיטניק שבמדינת טנסי, קרס וגרם לפציעתם של לפחות שלושה בני אדם. הקיר התמוטט באטרקציה של המוזיאון, המנציח את סיפור ספינת הענק שטבעה, בפיג'ן פורג' טנסי ביום שני בלילה. הנפגעים פונו לבית החולים עם דרגות פציעה שונות.

בעלי המוזיאון טוענים כי הם לא יודעים מה חומרת פציעתם של אורחי המוזיאון שנפגעו מקריסת מיצג הקרחון, אך הם פרסמו הצהרה מטעם המוזיאון בה כתבו כי "מיותר לציין שלעולם לא היינו מצפים שאירוע כזה יקרה כיוון שהבטיחות של האורחים ואנשי הצוות שלנו תמיד בראש מעיינינו".

I’m at the Titanic Museum in Pigeon Forge after 3 people were hurt when the iceberg wall collapsed. “Ticketed passengers” are allowed in today, but the portion of the exhibit where the iceberg wall once was is blocked off. @6News pic.twitter.com/ftMesJDsiY — Lexi Spivak (@LexiSpivakTV) August 3, 2021

הם הוסיפו כי הם מתגאים באיכות התחזוקה שלהם ותמיד מקפידים לפעול ולהשתמש בהנחיות בטיחות מחמירות. "מחשבותינו ותפילותינו עם שלושת המבקרים שנפצעו בהתמוטטות", סיכמו.

אטרקציית הטיטאניק בפיג'ן פורג' היא האטרקציה המוזיאונית הגדולה בעולם המשחזרת את סיפורה של האונייה הטרופה, כך על פי אתר האינטרנט שלה. היא מציעה "דלת אל העבר" על ידי כך שהיא מאפשרת למבקרים "לחוות איך היה באמת בתוך הטיטניק".

The Titanic Museum here in Pigeon Forge says 3 people were injured tonight after the iceberg wall collapsed. How this happened/ how the people were injured is still unknown at this point. The three people injured were taken to the hospital. pic.twitter.com/QvwYILocSg — Sam Luther (@SamLuther_) August 3, 2021

הסיור בהדרכה עצמית כולל מעל 400 חפצי אמנות פרטיים המוצגים בשווי של מעל 4.5 מיליון דולר. באטרקציה מתאפשר למבקרים "לגעת בקרחון אמיתי", להסתובב במסדרונות ולעמוד על הסיפונים המשופעים כדי "ללמוד איך זה היה להיות נוסע בטיטניק על ידי חוויה ממקור ראשון". האטרקציה סגורה כעת בשל האירוע החמור.