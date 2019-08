לראשונה מזה עשור: גבר עתיד להיות מוצא להורג בארה"ב באמצעות כיתת יורים. הדיווחים על גזר הדין החריג הגיעו ביממה האחרונה ממדינת יוטה, שם בית המשפט דחה את עתירת הסנגור של רון לאפרטי נגד גזר הדין. לאפרטי מוכר היטב לרשויות מדינת יוטה, לאחר שהורשע ברצח גיסתו ובתה לפני יותר מ-30 שנה. ממצאי החקירה חשפו כי הרצח הכפול התחולל בגלל התנגדותה של הקורבן למערכת יחסים פוליגמית. כמו כן, לאפרטי טען בחקירה שהוא "פעל על פי רצונו של האל". מאוחר יותר, הפרשה קיבלה חשיפה מחודשת בעקבות פרסום הספר Under the Banner of Heaven, אודות הרצח הכפול שהתחולל בשנת 1984. #Utah inmate Ron Lafferty, the subject of Jon Krakauer’s book Under the Banner of Heaven, has his latest appeal denied and may be months away from a firing squad. #intermountainpi #intermountainpination https://t.co/W1bku31089 pic.twitter.com/39NocWpQby — Scott Fulmer (@intermountainpi) August 13, 2019 הרוצח בחר בשיטת ההוצאה להורג בעצמו, לפני שרשויות יוטה קבעו כי כיתת יורים תופעל רק במידה וחומרי הזריקה הקטלנית לא יהיו זמינים. דייל בייץ', הסנגור של לאפרטי, עתר לבית המשפט לערעורים בניסיון לשנות את גזר הדין, אך הדיינים דחו אותו. למרות זאת, הוא הביע כוונה לעתור בנושא לבית העליון. "כאשר העונש הגרוע ביותר עומד על הפרק, אנחנו סומכים על בתי המשפט שיהיו רשת הביטחון שלנו", סיפר בייץ'. "זאת המחויבות שלנו לוודא שממצים את כל אפשרויות ההגנה שיש לנו בחוקה האמריקאית". הפעם האחרונה שנידון למוות הוצא להורג בארה"ב באמצעות כיתת יורים הייתה בשנת 2010. הפושע היה רוני לי גרדנר, שרצח גבר בשנת 1985 במהלך שוד מזוין והוצא להורג גם הוא במדינת יוטה. מועד ההוצאה להורג של לאפרטי, נכון לעכשיו, נקבע לקיץ של 2020. {title}





