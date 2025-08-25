שרה סמית' ובעלה קולין חשבו שהם מגשימים חלום כשרכשו בית בשווי 400 אלף דולר בקולומבוס, אוהיו. אלא שהנכס התגלה כמלא בעובש, מה שהפך את חייהם לגיהינום רפואי וכלכלי. "כל התגובות בטיקטוק אמרו לי לברוח משם", סיפרה בת ה-28 בשיחה עם סוכנות הידיעות Kennedy News.

שרה וקולין עברו למקום באביב של 2024 וזמן קצר לאחר מכן, היא הבחינה בפריחה אדומה סביב עינייה שגרמה לה להרגיש "מכוערת בסלפי". בהתחלה חשבה שמדובר באקזמה, אך סימפטומים נוספים החמירו – כמו גודש חמור בסינוסים, פריחה מגרדת ומדממת, ותחושת צריבה בכל אימון כושר או מגע עם סבון פנים.

"שישה חודשים אחרי המעבר, זה התחיל כצללית ורודה והפך למסכה", תיארה. התגובות ברשת הצביעו מיד על הסיבה: עובש. על כן, בני הזוג שכרו כלבן מיוחד לאיתור נבגים, שמצא נזקי מים כמעט בכל חדר בבית. "בעלי תלש את השטיח בחדר השינה, והוא היה כולו מלא בעובש", אמרה.

העובש, שהתמקם בחומר הבידוד בקירות ובתקרה, פגע לא רק בבריאותה אלא גם בנפשה. "זה גרם לי לסבול מחרדה ודיכאון", הודתה. "לא יצאתי לפגוש חברים, הרגשתי שאני נראית רע מדי לצאת מהבית". במקביל, עלות הטיפול הגיעה ל-10,000 דולר – והביטוח לא כיסה דבר.

מעבר להוצאות הכספיות, סמית' נאלצה להיפרד מ-90% מחפציה, שניזוקו מנבגי העובש. "זה הרס את הנישואים שלנו", הודתה. בזמן שהיא נדדה בין בית הוריה לבית חמותה, קולין כמעט שלא סבל מתסמינים – משום שעבד מחוץ לבית.