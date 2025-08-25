הבית עלה 400 אלף דולר – והתברר כמלכודת עובש
שרה סמית', בת 28 מאוהיו, חשבה שמצאה את בית חלומותיה – אבל חייה הפכו עד מהרה לסיוט. זמן קצר אחרי המעבר, היא החלה לסבול מפריחה מסתורית וצריבה בלתי נסבלת בפניה. כלבן מיוחד הוזמן לסרוק את הנכס, וגילה נבגים כמעט בכל מקום: "בעלי תלש את השטיח בחדר השינה, והוא היה כולו מלא בעובש"
שרה סמית' ובעלה קולין חשבו שהם מגשימים חלום כשרכשו בית בשווי 400 אלף דולר בקולומבוס, אוהיו. אלא שהנכס התגלה כמלא בעובש, מה שהפך את חייהם לגיהינום רפואי וכלכלי. "כל התגובות בטיקטוק אמרו לי לברוח משם", סיפרה בת ה-28 בשיחה עם סוכנות הידיעות Kennedy News.
שרה וקולין עברו למקום באביב של 2024 וזמן קצר לאחר מכן, היא הבחינה בפריחה אדומה סביב עינייה שגרמה לה להרגיש "מכוערת בסלפי". בהתחלה חשבה שמדובר באקזמה, אך סימפטומים נוספים החמירו – כמו גודש חמור בסינוסים, פריחה מגרדת ומדממת, ותחושת צריבה בכל אימון כושר או מגע עם סבון פנים.
"שישה חודשים אחרי המעבר, זה התחיל כצללית ורודה והפך למסכה", תיארה. התגובות ברשת הצביעו מיד על הסיבה: עובש. על כן, בני הזוג שכרו כלבן מיוחד לאיתור נבגים, שמצא נזקי מים כמעט בכל חדר בבית. "בעלי תלש את השטיח בחדר השינה, והוא היה כולו מלא בעובש", אמרה.
העובש, שהתמקם בחומר הבידוד בקירות ובתקרה, פגע לא רק בבריאותה אלא גם בנפשה. "זה גרם לי לסבול מחרדה ודיכאון", הודתה. "לא יצאתי לפגוש חברים, הרגשתי שאני נראית רע מדי לצאת מהבית". במקביל, עלות הטיפול הגיעה ל-10,000 דולר – והביטוח לא כיסה דבר.
מעבר להוצאות הכספיות, סמית' נאלצה להיפרד מ-90% מחפציה, שניזוקו מנבגי העובש. "זה הרס את הנישואים שלנו", הודתה. בזמן שהיא נדדה בין בית הוריה לבית חמותה, קולין כמעט שלא סבל מתסמינים – משום שעבד מחוץ לבית.
היום, לאחר שחזרה זמנית להוריה, מצבה הבריאותי השתפר. "העיניים שלי החלימו אחרי שבועיים", סיפרה. "אבל בכל פעם שאני חוזרת לאסוף דברים, הגירוי סביב העיניים חוזר. פעם הבית גרם לי שמחה – עכשיו אני מתעבת אותו. הוא פשוט גורם לי להיות חולה".