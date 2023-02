אנתוני אדוארד, במאי קולנוע צעיר, מצא את עצמו במרכז חקירת רצח של אמנית מקומית מניו יורק – והכל קרה לגמרי במקרה. באוקטובר 2016 הוא החל לצלם את סרט הבכורה שלו TRAP, אותו התחיל לכתוב כשהיה רק בן 17. כמה חודשים לאחר מכן, פרשת היעלמותה של שרה שטרן עלתה לכותרות.

היעלמותה של האמנית בת ה-19 באותו זמן הוגדרה כתיק נעדרת. לא הייתה שום אינדיקציה שהיא נרצחה ולא היה שום סימן לגופתה. למעשה, קצה החוט היחיד שהיה לשוטרים היה המכונית שלה, שנמצאה על ידי הרשויות על גשר ניו ג'רזי עם המפתחות עדיין בפנים. אולם, כל זה השתנה כשקארי לפתע נזכר בפרט קריטי.

Investigators say that without his assistance, they may never have solved the Sarah Stern murder case. Now, the young man who helped catch the 19-year-old’s killer speaks out to @ARobach

– tonight on our 20/20 encore at 9|8c on ABC. https://t.co/rxBXl6CoJr pic.twitter.com/8yVXmYU1IX