תמונות וסרטונים מהשתלטות כוחות הטליבאן על אפגניסטן ממשיכות להדהד ברשתות החברתיות – חלקן מזעזעות במיוחד. רק בתחילת השבוע פרסמנו ידיעה לפיה פעילים של ארגון הטרור הסוני תועדו מבלים בפארק שעשועים שכבשו ואפילו נוסעים במכוניות מתנגשות כמו ילדים קטנים, וכעת הם תועדו שורפים עד היסוד פארק שעשועים אחר.

בתיעוד שעלה לטוויטר אפשר לראות את מה שנותר מפארק שעשועים מקומי, אחרי שאנשי הטליבאן שרפו אותו כליל. בתיאור הסרטון נכתב: "פעילי הטליבאן העלו בלהבות את פארק השעשועים 'בוקהדי', שבעיר שברגאן (צפון המדינה, כ-80 ק"מ מהגבול עם טורקמניסטן)".

הסרטון הפך עד מהרה לוויראלי, עם יותר מ-53 אלף צפיות. בתיאור הסרטון הוסיפו שסיבת ההצתה היא העובדה שהקימו במקום פסלונים שמנוגד להלכת האסלאם. "הרי לכם ההיגיון של הטליבאן האכזרי", נכתב בציוץ. "המולדת שלנו נכבשה".

The Bokhdi Amusement Park was set on fire by Taliban insurgents in Begha, Sheberghan. The reason is that the statues/idols standing there are in Public access Idols are illegal in Islam, This is the logic of the Taliban's brutal emirate. The homeland is occupied.#Afghanistan pic.twitter.com/MBuYsQQbxk