בשנת 2016, אנה רפקינה בת ה-27 ממוסקבה, יצרה פרופיל באתר היכרויות רוסי בתקווה לפגוש את גבר חלומותיה, מישהו להתיישב ולהקים איתו משפחה. כעבור מספר שבועות היא קיבלה הודעה מהמכונאי בן ה-26 וויל הארגוב וחשבה שמצאה בדיוק את זה.

למרות שוויל חי בארה"ב, הוא סיפר לאנה שהוא ימאי לשעבר שהוצב ברוסיה וכי הוא מושרש עמוק בתרבות הרוסית. כמה הודעות פלירטוט הפכו במהרה לרומנטיקה סוחפת ותוך כמה חודשים אנה כבר עלתה על מטוס לפורטלנד, אורגון, כדי לבלות את חופשת חג המולד עם מי שחשבה שהוא אהבת חייה.

לרוע המזל, אנה לא ממש הכירה את וויל כי כל מה שהוא סיפר לה על עצמו היה שקר מוחלט. וויל מעולם לא היה בצבא, וכבר הייתה לו חברה. למעשה, הוא ניהל אפילו רומן עם אישה שלישית בשם מישל צ'אבס ושכר חדר בביתה שבו התגוררה עם בעלה ושני ילדיהם. אנה נשארה בחדר של וויל בבית של מישל ובתום ביקורה בן עשרת הימים הם כבר היו מאורסים. אף נורת אזהרה לא צדה את תשומת ליבה.

הנישואים העתידיים של וויל, שהתבססו כמובן על שקרים, לא מנעו ממנו - כצפוי - להמשיך ברומן עם מישל. בזמן שאנה חזרה למוסקבה - תוך שהיא מתכוננת לעבור לפורטלנד - וויל בכלל המשיך להתארח אצל מישל וסיפר לה כמה הוא אוהב אותה. כן, למרות שמישל אירחה בעצמה את אנה בביתה - היא כלל לא הייתה מודעת שהשניים מתכנים להתחתן. השקרים החלו להיערם אחד על השני.

במרץ 2017, אנה כבר התגוררה בפורטלנד ותכננה את חתונתה. מתוך רצון לחלוק את החדשות הטובות עם חבריה ובני משפחתה וכמו שכמעט כל זוג עושה בעידן הרשות החברתיות, היא העלתה תמונה של טבעת האירוסים שלה בפייסבוק. כשמישל ראתה את זה, היא לא האמינה למראה עיניה.

אנה ענדה את טבעת הנישואים של מישל – אותה נתנה מישל לוויל כהבטחה שתעזוב את בעלה בשבילו. מישל התעמתה בכעס עם אנה בפייסבוק, אך זו הייתה מופתעת בעצמה., כאשר פנתה לוויל לקבל הסברים, הוא מיד הבטיח לארוסתו שמישל היא רק "האקסית המטורפת" שלו וכי הטבעת היא ירושה שהייתה שייכת לסבתו. למרבה הטרגדיה שתתגלה עוד בהמשך, אנה האמינה לכל מלה.

ב -23 במרץ, אנה לבשה את שמלת הכלה שלה, מוכנה להתחייב לוויל ומצפה ליום המאושר בחייה. בני הזוג נסעו לחוף בו תכננו להחליף את נדריהם, אך כשהגיעו, מנהל הטקס לא היה נראה בשום מקום. לאחר שצעד קדימה ואחורה בטלפון, וויל אמר לאנה שמנהל הטקס חולה וכי יהיה צורך לדחות את החתונה - אך גם הפעם מדובר היה בשקר.

במציאות, וויל מעולם לא הזמין מנהל לטקס, וגם לא קיבל רישיון נישואים. בשלב הזה הוא בעצם כבר היה בבעיה שאנה לא הייתה מודעת לה. הוא רצה לשמור על כל נשותיו מבלי שאלה ידעו האחת על השנייה, אבל ברגע שמישל גילתה על אנה - היא החליטה שמספיק לה. היא הציבה לוויל אולטימטום: זו היא, או אנה.

מישל אמרה לוויל שיש לו חמישה ימים לסיים את אירוסיו ולשלוח את אנה לארוז את חפציה. היא מצדה, תעזוב את בעלה והם סוף סוף יוכלו להיות ביחד. וויל הסכים והבטיח שהוא "יפתור את זה לצמיתות עד מחר ב-6 בערב".

למחרת היה ה-17 באפריל, יום ראשון של חג הפסחא. במקום להיפרד ממנה ולסיים את הקשר, וויל פיתה את אנה למה שהיא חשבה שהוא טיול רומנטי באלזה שבאורגון, אבל כשהגיעו לשם, הוא הוביל אותה לעומק היער וירה בה למוות. זמן קצר לאחר מכן הוא כבר נפגש עם מישל והמשיך בחייו.

לאחר שמישל הורידה את וויל בביתו, הוא הלך לבנק, משך 800 דולר מהחשבון של אנה ושילם על ביטוח הרכב שלו. לאחר מכן, יצא למסע קניות בוולמארט, שם רכש ממתקים, לגו ומשחקי וידיאו – הכל שולם בכסף של אנה. אבל בזמן שהוא חגג לו ובעודו בטוח שאיש לעולם לא יקשר בין הצעירה מרוסיה אליו - הוא בעצם לא ידע שהשאיר מאחוריו רמז קטן שיעזור לחוקרים לפתור את תעלומת הרצח הזו ולהגיע אליו במהירות.

ליד גופתה של אנה, וויל השאיר פתק אחד קטן - קבלה של KFC. הקבלה הכילה את מספר כרטיס החיוב של קווין תומאס. קווין אמר לבלשים שהוא אכל ארוחת ערב עם וויל ב-KFC יומיים קודם לכן, וכי וויל ביקש לשאול את הרובה שלו "כדי להוציא קצת עצבים". זה כל מה שהחוקרים היו צריכים כדי להבין מה בדיוק קרה פה.

וויל נעצר והואשם ברצח מדרגה ראשונה ובגניבת זהות. הרובה נמצאה בתוך מכוניתו, עם טביעות האצבע שלו על ההדק. ב-2 בינואר 2020 נידון וויליאם הרגרוב למאסר עולם עם אפשרות לשחרור ממאסר לאחר 25 שנה.