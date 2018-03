גולשים ברחבי העולם החלו לשתף בימים האחרונים על תופעות מוזרות ובלתי מוסברות שקורות להם עם אלכסה, אותו גאדג'ט אקו של אמזון בו 'חיה' העוזרת האישית שהיא הבינה המלאכותית הנקראת אלכסה. תחילה טענו גולשים כי אלכסה מתחילה להשמיע לפתע קולות צחוק מרושעים, באופן רנדומלי לחלוטין. כך למשל הגולש CaptHandlebar העלה לטוויטר סרטון עליו כתב: "אז אלכסה החליטה לצחוק רנדומלית בזמן שהייתי במטבח... חשבתי שיש מאחורי ילד שצוחק". So Alexa decided to laugh randomly while I was in the kitchen. Freaked @SnootyJuicer and I out. I thought a kid was laughing behind me. pic.twitter.com/6dblzkiQHp — CaptHandlebar (@CaptHandlebar) February 23, 2018

גם הגולש גאווין הייטאוור חשף בטוויטר כי קרה לו דבר מלחיץ דומה. "שוכב במיטה, עומד להירדם כשאלכסה משמיעה קול צחוק ממש חזק וקריפי... סיכוי גדול שארצח הלילה". גולשים רבים נוספים - החל מסוף פברואר - העלו לרשתות החברתיות תהיות לגבי הצחוק הפתאומי של אלכסה. אבל זה לא הדבר הכי מעורר אימה שהיא עשתה, מסתבר. Lying in bed about to fall asleep when Alexa on my Amazon Echo Dot lets out a very loud and creepy laugh... there’s a good chance I get murdered tonight. — Gavin Hightower (@GavinHightower) February 26, 2018 My alexa just laughed out of nowhere time to unplug this shit — Roy (@Nai_Roy) February 25, 2018 גולש בשם רוברט סיפר בסדרת ציוצים בטוויטר שאלכסה הפחידה אותו לגמרי כאשר ביקש ממנה יום אחד לקבל עדכוני חדשות ומזג אוויר. לפתע היא נעצרה והחלה לעשות דברים אחרים. כאשר רוברט ביקש ממנה להשמיע מוזיקה היא "הלחיצה אותי לגמרי כשהיא אמרה לי את ההגדרה של המלה 'בבקשה'. אני נשבע באלוהים!". וכאילו שזה לא מספיק הזוי, רוברט סיפר שמיד לאחר מכן הוא אמר "אלכסה, את מפחידה אותי", ובתגובה לכך היא צחקה. So, this is going to sound insane, and I do mean literally insane, but the gods as my witness...it really happened.



I was just asking #Alexa about my day tomorrow and checking for news and weather updates when she literally stopped doing what I asked her.



Literally.

Then...

1/ — Robert #Resist Sandy (@frodofied) March 7, 2018 She started doing random shit. No joke. But then I asked her to play my @BettyBuckley mix she scared the crap out of me by telling me the definition of the word please! I swear to God!



THEN,



And, not making this up, I said "Alexa you're freaking me out" & she fucking laughed! — Robert #Resist Sandy (@frodofied) March 7, 2018 גולש נוסף בשם Kamo Boomin גם הצליח להפחיד אנשים כאשר סיפר מה קרה לו עם אלכסה. "הולי שיט, כמעט שכחתי. אז חזרנו אתמול בלילה הביתה ופתאום, על דעת עצמה, אלכסה החלה לדבר. ואז קלטתי שהיא אומרת רשימה של בתי קברות מקומיים ובתי לוויות. מה לעזאזל?!". Holy shit, i almost forgot. So we got home last night and, totally unprompted, our Amazon Echo/Alexa started talking. And then i realized it was listing off local cemeteries and funeral homes??? What the FUCK, dude — Kamo Boomin (@HeyItsKamo) March 7, 2018 בתגובה ששלחה אמזון למגזין Metro בנושא הזה, נאמר ש"בתנאים נדירים, אלכסה יכולה בטעות לשמוע את הביטוי 'אלכסה, תצחקי'. אנחנו משנים את הביטוי הזה ל'אלכסה, האם את יכולה לצחוק?', מה שיוביל לפחות תוצאות חיוביות שגויות... אנחנו גם משנים את התגובה שלה מצחוק ל'בטח, אני יכולה לצחוק' שיתלווה אליו אחר כך קול צחוק". שזה אחלה והכל, רק שזה לא מסביר את כל שאר הדברים הקריפיים שקרו פה לאנשים. סורי, אבל אנחנו אוהבים את הבינה המלאכותית שלנו תחת שליטה. {title}





