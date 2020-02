בהלת נגיף הקורונה הקטלני ממשיכה להיות הנושא הכי בוער ברשתות החברתיות וכעת, גולשים מסוימים טוענים כי המצב במזרח סין הגיע לשפל חסר תקדים ומצמרר. שורת גולשים באזור מדווחים על אינספור להקות עורבים שחגות בשמי מחוז הוביי, מוקד התפרצות הווירוס, וחלק מהגולשים חוששים כי הן נמשכות לאזור מסיבה מזוויעה.

בסרטון שעלה לרשתות טוויטר ו-TikTok, ניתן לראות אינספור עורבים שחורים מתעופפים באחד הצמתים השוממים בעיר ווהאן, שם הוטל עוצר וסגר על התושבים. "תושבי העיר מדווחים כי המון עורבים מתעופפים ברחבי העיר", כתב הגולש. "זה מפחיד למדי. הם בטח הגיעו בגלל הגופות… הם הגיעו לאכול". אמנם אין שום אינדיקציה שהתאוריה הזו נכונה, אך ידיעות דומות פורסמו בשבועות האחרונים בחשבונות נוספים.

Crows crowded on the Wusi Road, Chengxi District, Xining City, Qinghai Province. Crows love dead animals, like carrion. It looks like the movie Resident Evil. #coronavirus pic.twitter.com/gDE0fHypzq — nerd (@nerd_hawk) February 11, 2020

בסוף חודש ינואר דווח על מקרה אחד ספציפי שבו עורב תועד אוכל את פניה של גופה באמצע הרחוב, על כן, גולשים רבים מתפתים להאמין לדיווחים המחרידים. "למה שעורבים יגיעו לאזור?", כתב אחד המשתמשים בטוויטר ושיתף את הסרטון, "בגלל בשר האדם", ענה לעצמו.

עורבים ועופות טרף אחרים (כמו ינשופים, עופות חול וציפורים שחורות) נתפסים בתרבות הסינית כסימן מבשר רעות. למעשה, יש במיתולוגיה המזרח אסיאתית דימוי של עורב שחור בעל שלוש רגליים אשר מבשר את בוא המוות. במיתוסים אחרים, הציפור עשויה גם לסמל את העולם הבא, רוחות רפאים או אפילו את המוות של קרוב משפחה או חבר - עובדה שעשויה להגביר את התפשטות השמועות על העורבים באזור.

למרות הבהלה, ישנה תאוריה נוספת שמסבירה את הימצאות העורבים בסביבה. משתמשים נוספים טענו כי להקות הציפורים הגיעו לאזור בגלל כמויות האשפה שנערמות ברחובות בהיעדר נוכחותם של פועלי הזבל העירוניים. כמו כן, אחרים טענו שהעורבים נדדו לאזור בגלל כמויות החרקים שמתו ברחובות כתוצאה מריסוסים של כימיקלים שונים באזור.

"יכול להיות שהם הגיעו בגלל האשפה שמפוזרת בעיר", כתב אחד הגולשים. "ייתכן שהם גם אוכלים את החרקים שמתו בגלל הריסוסים. תהיה הסיבה אשר תהיה, זה לא סימן טוב שהם מתעופפים בכמויות כאלה בעיר".