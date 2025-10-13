שרידי שלד של גבר בשם אנטוניו, שככל הנראה מת לפני 15 שנה, התגלו בביתו בספרד. במהלך סופה שהכתה בעיר ולנסיה בספרד בשבוע האחרון, אחת הדיירות בבניין הזעיקה כוחות כיבוי לדירה שמעליה, בעקבות נזילה של מי השיטפון משם אל הדירה שלה. הכבאים הגיעו לדירה הנטושה והמוזנחת וגילו את שרידי השלד, שנישאו למקומות שונים בדירה על ידי יונים שהחלו לקנן בה.

התושבים בבניין נדהמו מהגילוי, וציינו שהפעם האחרונה שבה אנטוניו נראה בחיים הייתה בשנת 2010. הוא היה אב לשניים שהתגורר לבדו לאחר שנפרד מאשתו ולא היה בקשר עם שני בניו שבגרו. השכנים, שלא היו מודעים לגורלו הניחו כי הוא פשוט עזב את הבניין ועבר להתגורר בבית האבות. הסיבה שאף אחד לא בדק את מצבו במהלך 15 השנים שחלפו היא שתשלומי הפנסיה והמסים שלו המשיכו לזרום בהוראת קבע מחשבון הבנק שלו, כך שלא התעורר כל חשד שהוא אינו בחיים.

השכנה מהדירה למטה, שהזעיקה את הכבאים, שיתפה: "המים נכנסו לחדר השינה של אמי, וגם דרך תקרת חדר האמבטיה שלה וחדר האוכל. עברו שנים מאז שראינו את האיש שחי למעלה. מכיוון שהחלונות שלו היו שבורים וירד גשם כבד, חשבתי בהתחלה שהמים נכנסים דרכם ודלפו למטה. ממבט החוצה הצלחנו לראות שהבעיה הייתה במרפסת, שם התברר שזכוכית חסמה את המרזב.