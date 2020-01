פרשת חיסולו של קאסם סולימאני קיבלה תפנית ביזארית, לאחר שתיעוד השינוע של ארון קבורתו הפך לוויראלי ברשת. מסתמן כי ארונו של הגנרל האיראני, אשר הוגדר בעיניי רבים בתור האדם השני הכי חזק במדינה, הוטס מעיראק לטהרן במחלקת תיירים.

התיעוד ההזוי עלה לרשת החברתית טוויטר על ידי בבק טגהאבי, אשר מגדיר את עצמו כ"אנליסט הגנה". בתיאור הסרטון הוא כותב: "מטוס מסוג Airbus A300 העביר את ארונות הקבורה של קאסם סולימאני ואבו מהדי אל-מוהנדס לטהרן על מושבים של מחלקת תיירים".

