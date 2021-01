תעלומה באיי בהאמה: כלי שיט עם 20 בני אדם נעלם באורח מסתורי אחרי שעשה את דרכו לפלורידה דרך משולש ברמודה. הסירה, שאורכה מוערך ב-29 רגל, יצאה לדרכה ביום שני שעבר והייתה אמורה לעגון ביום שלמחרת בנמל של לייק וורת' ביץ', השוכן צפונית לעיר מיאמי. למרות זאת, הסירה מעולם לא הגיע לנמל.

בני משפחותיהם של הנעדרים דיווחו על התקרית לרשויות ומבצע חיפושים יצא לדרך ביום חמישי בצהריים. בהודעה שנמסרה ממשמר החופים, דווח כי כוחות אוויר וים סרקו במשך 43 שעות שטח של יותר מ-51 אלף קמ"ר באזור המערבי של משולש ברמודה. מאוחר יותר, פורסמה בחשבון הטוויטר שלהם מפה ובה האזורים שנסרקו.

#UPDATE Here is the search area made by the @USCG and @usairforce.

If you have any information please contact Coast Guard #District7 Command Center at 305-415-6800 pic.twitter.com/5Zwb5Wonx4