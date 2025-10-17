הבובה שבלבלה את מקסיקו במשך מאה שנה

ב-1930 הופיעה לראשונה בובת ראווה חדשה בחלון של חנות הכלות "לה פופולאר" שבעיר צ'יוואווה שמקסיקו. היא לבשה שמלת כלה לבנה, אך לא זה מה שמשך את תשומת הלב של האנשים – אלא הפנים. כל פרט בגופה נראה אמיתי, מהוורידים הבולטים ברגליים ועד לציפורניים המטופחות. עד מהרה החלו השמועות להתפשט: האם זו בכלל בובה – או גופתה החנוטה של בתה של בעלת החנות, שנפטרה ביום חתונתה?

לפי האגדה המקומית, הבובה - שנודעה בשם "לה פסקואליטה" – הייתה בתה של בעלת החנות, פסקואלה אספרסה. על פי הסיפורים הכלה מתה בעודה לובשת את שמלתה, לאחר שננשכה על ידי עכביש מסוג אלמנה שחורה. גרסאות אחרות טוענות שהיא התאבדה או מתה מעקיצת עקרב. זמן קצר לאחר מותה הופיעה לפתע בחלון הראווה בובה חדשה – כל כך אמיתית, עד שהתושבים נשבעו כי זו גופתה של הבת, שנשמרה בצורה מושלמת.

עם השנים רק התחזקו הסיפורים. מבקרים טענו שהעיניים של פסקואליטה עוקבות אחריהם, ושמיקומה בחלון משתנה מעצמו. עובדים בחנות הודו שפחדו ממנה. אחד מהם סיפר: "בכל פעם שאני מתקרב אליה, הידיים שלי מתחילות להזיע. היא נראית אמיתית מדי – אפילו יש לה ורידים ברגליים".

במקביל התפתחה גרסה אחרת, רומנטית עוד יותר. לפי האגדה, קוסם צרפתי שהתאהב בבובה הגיע מדי לילה לחנות, החייה אותה בכישוף, ורקד איתה עד עלות השחר – לפני שהחזיר אותה לחלון הראווה.

אף שלא מעט חוקרים ניסו במשך השנים לחשוף את האמת, אף אחד לא הצליח להוכיח בוודאות מה היא באמת הבובה. חלק גדול מהם סבורים שמדובר ביצירת אומנות יוצאת דופן, ולא בגופה משומרת. "אין שום סיכוי שגופה חנוטה תישאר במצב כזה במשך כמעט מאה שנה, תחת שמש מדברית וחום יומיומי", הסביר המומחה לטיפול בגופות, תומאס פראוור. לדבריו, גם גופות חנוטות כמו זו של ולדימיר לנין דורשות תחזוקה אינטנסיבית והחייאה תקופתית. "אני יכול להבטיח לכם – זו לא גופה. זו בובה, גם אם הכי אמיתית שתראו".

