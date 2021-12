גורמים בשירותי התעופה האזרחיים של קנדה מותחים ביקורת קשה כלפי הגוף שאמון על חקירת תצפיות עב"מים במדינה – וטוענים שהם נמנעים באופן גורף מלבדוק דיווחים של טייסים מקומיים. ג'וק ויליאמס, יועץ תעופה אזרחי וטייס לשעבר בחיל האוויר המלכותי של קנדה, הגיב לתופעה בריאיון לאתר האינטרנט Vice וגרס כי החוקרים פשוט "זורקים את הדו"חות".

"מישהו שם זורק את הדו"חות, לאף אחד שם לא אכפת", טען בשיחה עם כתבים. "לא מצאתי שום ראיות שמצביעות על כך שבוחנים את הדיווחים האלה או כל דבר אחר. יש ראיות לכך שמגיעים אליהם דיווחים ומצד שני, יש ראיות לכך שהם לא עושים כלום. כלומר, זה בכלל לא מעניין אותם. אלו אנשים שמקבלים שכר כדי לבדוק את התופעות האלה. המינימום שהם יכולים לעשות זה לחקור אותן".

באתר Vice העלו לאחרונה שורת דיווחים, חלקם מסווגים, שעל פי בדיקה שלהם מעולם לא נבחנו. מקרה אחד מספטמבר של 2016 חשף כיצד טייס של חברת Jazz ראה שלושה אורות אדומים בגובה של 28 אלף רגל באזור קו החוף של בריטיש קולומביה, מערב קנדה. למרות זאת, סקירת מכ"ם העלתה שאין שום כלי תעופה באוויר ברדיוס של 150 ק"מ. הדיווח הגיע בסופו של דבר לסוכנות המודיעין, המעקב והתצפיות של חיל האוויר הקנדי (AFISRA: היחידה הסודית שחוקרת תצפיות עב"מים), אבל אין שום אינדיקציה שאלו בדקו את התקרית.

[2] A #NORAD-affiliated Royal Canadian Air Force #RCAF squadron receives #UFO reports from an @AirCanada Express flight over B.C. & a @WestJet flight near Toronto in 2016. Reports like these usually come to the RCAF via air traffic controllers with the private company @navcanada. pic.twitter.com/XrcA53BGOb