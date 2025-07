פרשת הזנחה קיצונית נחשפה בימים האחרונים בצפון תאילנד: ילד בן 8 אותר על ידי הרשויות כשהוא מתגורר עם כלבים בצריף – ומתקשר עם סביבתו רק בנביחות. הילד, תושב מחוז אוטרדיט, נמצא במסגרת פשיטה משותפת של המשטרה ומשרד החינוך על בית משפחתו, שעל פי החשד התעללו בו באכזריות. אימו של הילד (46) נעצרה במהלך המבצע וגם אחיו הגדול (23), שניהם היו תחת השפעת סמים.

חקירת המקרה העלתה שהילד מעולם לא הלך לבית ספר, למעט מקרה אחד שבו אימו לקחה אותו במיוחד – רק כדי לגבות את קצבת החינוך הממשלתית שנועדה לממן את לימודיו. על פי הפעילה החברתית פווינה הונגסקול, הילד בילה את כל זמנו עם ששת הכלבים של המשפחה, ללא כל אינטראקציה אנושית משמעותית. עם הזמן הוא החל לחקות את התנהגותם ואף אימץ את הנביחות כאמצעי תקשורת.

An 8-year-old boy was found living hidden on a "drug-infested" run-down shack in Lap Lae District, Uttaradit Province, Thailand, this week, allegedly raised by dogs & only able to communicate by barking.… pic.twitter.com/tCVskRr412