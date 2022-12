הסיפור המופרע על "דוב הקוקאין" מתחיל ב-11 בספטמבר, 1985, עם אדם ושמו אנדרו קרטר ת'ורנטון ה-3. צנחן לשעבר, שוטר בדימוס, עורך דין, טייס חובב ועד לאותו יום גורלי גם מבריח סמים. גופתו נמצאה מוטלת בשביל גישה לבית בעיר נוקסוויל, טנסי. חיפוש מהיר על גופו חשף שהוא היה חמוש מכף רגל עד ראש, לבש אפוד מגן, נשא תיק עם אלפי דולרים במזומן ועוד כ-35 ק"ג של קוקאין בשווי של 14 מיליון דולר.

יש כיום דיווחים סותרים באשר לסיבת מותו המדויקת. חלק סבורים שהוא קפץ ממטוס הססנה שלו והיה כבד כל כך, שהמצנח שלו היה פשוט חסר תועלת. אחרים טוענים שהמצנח שלו פשוט לא נפתח והוא נפל אל מותו. ככה או ככה, דבר אחד בטוח זה שאנדרו נטש את כלי התעופה שלו עוד כשהיה באוויר.

התוכנית של אנדרו, על פי ההערכות, הייתה לכוון את המטוס הזעיר אל האוקיינוס האטלנטי בזמן שהוא על טייס אוטומטי, ולצנוח ממנו לפני שיתרסק שם. למרות זאת, גם אותו הצליחו למצוא בסופו של דבר. חוקרים לא מצאו סימנים לכך שהיו אנשים נוספים על הססנה ולזמן מה, הסברה הייתה שאנדרו היה היחיד במבצע הברחת הקוקאין הכושל. למרות זאת, כמה חודשים לאחר מכן, הפרשה קיבלה תפנית ביזארית.

דצמבר, 1985. היער הלאומי צ'טאהוצ'י (Chattahoochee), דרומית לגבול ג'ורג'יה-טנסי. פקח ממחלקת הציד והדגה של מדינת ג'ורג'יה סרק את אחד משטחי הציד של היער כשלפתע, הוא נתקל בתיק נשיאה נטוש. הוא בחן אותו בזהירות ונדהם למצוא בפנים עשרות אריזות של קוקאין – כולן ריקות. כמה רגעים לאחר מכן, הוא מצא את הגווייה והזעיק לזירה את הבולשת של מדינת ג'ורג'יה (GBI). כמה ימים לאחר מכן, הידיעה הביזארית פורסמה בעיתון ה-NY Times.

"דוב שחור במשקל של 80 ק"ג ככל הנראה מת ממנת יתר של קוקאין, אחרי שמצא משלוח של הסם", נכתב בידיעה. "על פי ההערכות, הקוקאין נפל ממטוס שהוטס על ידי מבריח הסמים המורשע אנדרו ת'ורנטון, שמת ב-11 בספטמבר בעיר נוקסוויל טנסי".

