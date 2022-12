"מישהו אולי יודע מי זה הענק המלכותי?": צופים בלוויה של המלכה אליזבת' ה-2 נדהמו לגלות גבר גבוה במיוחד צועד בשיירה של המלכה המנוחה. בתמונות וסרטונים שצולמו אתמול בבריטניה אפשר לראות את האיש צועד מטרים ספורים לפני הרכב שסוחב את הארון, ובהיעדר תשובה לגבי זהותו, גולשים רבים העלו תאוריות משעשעות לגבי תפקידו בארמון.

"מישהו יודע מי זה הענק הזה באמצע?", תהה אחד הגולשים. "האם זה הסלנדרמן המלכותי?". גולש נוסף טען שזה "מחליף הנורות הרשמי של המלכה", בזמן שגולש אחר ציין: "אין לי מושג במי מדובר, אבל הוא ממש גבוה".

Much ado on Twitter about the very tall gentleman that was part of Queen Elizabeth’s funeral procession today. That is Matthew Magee, former Sullivan pupil (Class of 2003) and Private Secretary to Her Majesty. pic.twitter.com/UTGOhCx9mz