דג ענק בעל מראה מפלצתי שתואר על ידי מגליו "חצי כריש שגופו הושחת" עשוי בהחלט להוות שיא עולמי חדש מבחינת גודלו העצום. בשמו הרשמי מדובר למעשה בדג שמש מגובשש, ומין זה עשוי להגיע למשקל של שני טונות.

גולשי הסאפ ריץ' גרמן ומאט ויטון גילו את הדג ליד העיר לגונה ביץ' שבקליפורניה. "חבר שלי, מאט, ואני רק חתרנו ונתקלנו בזה... היה קשה לפספס! אורכו היה כשלושה מטרים", אמר גרמן. "קשה להשוות דג שמש ליצורים אחרים כי הם נראים כל כך מוזרים - הם נראים כמו כריש מושחת שננשך ונחתך לשניים. ראיתי הרבה במהלך השנים, אבל זה בהחלט היה הגדול ביותר".

על פי שיאי גינס, הדג ממין זה שנחשב לגדול בעולם היה דג שמש אחר שנתפס ב-1996 ליד קמוגאווה - עיר בצ'יבה, יפן. אותו דג שקל 2,300 ק"ג ואורכו היה 2.4 מטר. למרות ששני הגברים לא מדדו את הדג שנתקלו בו, הם בטוחים שהוא היה גדול יותר.

Rich German, founder of Our Epic Ocean, took this epic photo of paddleboarder Matt Wheaton, mouth agape, as an enormous ocean sunfish, also commonly known as a mola, swims directly under his board just off the coast. The mola species is the heaviest known bony fish in the world. pic.twitter.com/GHc2wOY1xH — Stu News Laguna (@StuNewsLaguna) December 7, 2021

"טוב, זה לא שהיה ברשותנו סרט מדידה, אבל אם תסתכלו על התמונות תוכלו לראות בעצמכם כמה גדול הוא נראה", מציין ויטון. "הייתי מנחש שאורכו היה לפחות 3 מטר... אני וחבר שלי היינו בשוק כשראינו את זה".

ג'וליאן סטירס, העוסקת באקולוגיה ימית, אמרה שיש רק דרך אחת לומר בוודאות אם מדובר בדג שובר שיאים. "הדרך האמיתית היחידה לדעת היא אם הוא יצא מהמים ונשקל ונמדד באופן רשמי", הסבירה. "אבל זה נראה הרבה יותר גדול ממה שאנחנו רואים כאן בדרך כלל."

A giant sunfish, also known as a “Mola mola,” got up close and personal with paddleboarders in California recently. Rich German, founder of the non-profit Project O, which advocates for ocean preservation, said he's never seen a Sunfish this big.https://t.co/bHFSwnbIEP pic.twitter.com/wTgVo9oCoY — CBS4 Miami (@CBSMiami) December 8, 2021

דג השמש המגובשש חי באוקיינוס והוא אחד משני הדגים הגרמיים הכבדים ביותר המוכרים בעולם, השני הוא דג השמש הדרומי (Mola alexandrini) מאותו הסוג. מבוגרים שוקלים בדרך כלל בין 247 ל-2,000 ק"ג. המין שוחה במים טרופיים וממוזגים ברחבי העולם. הוא דומה לראש דג עם זנב, וחלקו העיקרי פחוס לרוחב. דגי השמש יכולים להיות גבוהים ככל שהם גם ארוכים, כאשר סנפיריהם, הגב והגחון מורחבים.

דגי שמש הם טורפים כלליים שניזונים בעיקר מדגים קטנים, זחלי דגים, דיונונים וסרטנים. מדוזות, שפעם נחשבו כטרף העיקרי של דגי השמש, מהווים רק 15% מהתזונה שלהם. נקבות ממין זה יכולות לייצר יותר ביצים מכל חולייתן ידוע אחר, עד 300,000,000 בכל פעם. דגי השמש מזכירים דג נפוח מיניאטורי, עם סנפירי חזה גדולים, סנפיר זנב ועמודי שדרה שאינם אופייניים לדגי שמש בוגרים.

דגי שמש בוגרים פגיעים לטורפים טבעיים מעטים, אך אריות ים, לווייתנים קטלניים וכרישים יאכלו אותם. דגי שמש נחשבים למעדן בחלקים מסוימים של העולם, כולל יפן, קוריאה וטייוואן. באיחוד האירופי, התקנות אוסרות על מכירת דגים ומוצרי דיג שמקורם במשפחה זו, ודגי שמש נלכדים לעתים קרובות ברשתות זימים.