יוליה שארקו, אם צעירה מבלארוס, מתה בתאונה טרגית בהיום הולדתה ה-21, כאשר ניסתה להוציא את ילדתה הפעוטה דרך חלון מכונית ה-BMW שלה.

על פי הדיווחים, שארקו רצתה להוציא את הפעוטה דרך חלון הדלת השמאלית הקדמית של הרכב. היא הכניסה את ראשה דרך החלון, שהיה פתוח בחציו, אבל בתה שיחקה במתגים האוטומטיים ובטעות גרמה לחלון לעלות ולהינעל בעוצמה על ראשה של האם.

בעלה, ארתור, מצא אותה מחוסרת הכרה זמן קצר לאחר התאונה הנוראית. הוא שבר את החלון על מנת לשחרר אותה, משך אותה החוצה והתקשר לכוחות הצלה שפינו אותה מיד לבית חולים מקומי.

Mother is accidentally killed by her two-year-old girl https://t.co/d71ghnTb00