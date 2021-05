פרשת נחיתת החירום של טיסת ריינאייר במינסק ממשיכה להסתבך, זאת בעקבות דיווחים על חשד שהיו מרגלים על מטוס הנוסעים. ביממה האחרונה דווח שמלבד מעצרו של העיתונאי רומן פרוטסביץ' ובת זוגו, סופיה ספגה בת ה-23, רשויות האכיפה בבלרוס עיכבו לחקירה שלושה נוסעים נוספים.

בחברת החדשות המקומית "בל מובוסטי" פרסמו שהחשודים עוכבו לחקירה לאחר שירדו מהטיסה במקום להמשיך ליעד הסופי שלה בליטא. "ארבעה נוסעים לא המשיכו בטיסה לווילנה", פרסמו בחברת החדשות. "השלישייה נתפסה ונחקרה על ידי כוחות מיוחדים מרוסיה".

שלושת החשודים התבררו בשעות האחרונות להיות נוסע ונוסעת בעלי אזרחות בלרוסית, ועוד נוסע אחד בעל אזרחות יוונית. כולם טענו להגנתם שהטיסה לווילנה הייתה בסך הכל קונקשן ושהיעד האמיתי שלהם מלכתחילה היה מינסק – ומהבחינה הזאת, נחיתת החירום הייתה מבורכת. אף על פי כן, חוקרים היו סקפטיים מאוד לגבי גרסתם.

אלכסנדרה סטברדובה, אחת הנוסעות שעוכבה לחקירה, נאלצה להכחיש טענות שהיא מרגלת ושוחררה לדרכה רק אחרי שעות ארוכות. "בהתחלה לא רצו לתת לנו להיכנס למדינה", סיפרה. "היה קשה מאוד לשכנע אותם".

הפרשה התפוצצה בתחילת השבוע לאחר שפורסם כי טיסה FR4978 מאתונה לווילנה נאלצה לבצע נחיתת חירום במינסק עכב "חשד למטען חבלה על המטוס". זמן קצר אחרי הנחיתה, כוחות משטרה הורידו מהמטוס את פרוטסביץ' – סגן עורך ערוץ הטלגרם NEXTA, בו נהגו לפרסם תיעוד מההפגנות שפרצו במדינה מאז הבחירות האחרונות.

BREAKING! The regime landed @Ryanair plane, which was flying from Athens to Vilnius,in order to arrest the famous Belarusian journalist Roman Protasevich. In Belarus, he faces the death penalty. Belarus has seized a plane,put passengers in danger, in order to repress an opponent pic.twitter.com/TEv22to5XM