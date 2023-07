סנג'ו בהגט מהודו כונה במשך שנים "הגבר עם התינוק בבטן", הודות לבטן הנפוחה שלו. מה שהוא לא ידע זה שיש לו למעשה תאום שנמצא בתוכו במשך 36 שנה. לדבריו, מאז שהיה ילד, לא משנה כמה רזה ובכושר הוא היה, הוא תמיד "התהדר" בבטן בולטת. כשהגיע לשנות ה-20 של חייו, הבטן שלו כבר גדלה כל כך שהדבר החל להדאיג אותו. עם זאת, בגלל מצבו הכלכלי הרעוע, הוא התעלם מהדבר כדי שיוכל להמשיך לעבוד ולפרנס את משפחתו.

"השלמתי עם ההקנטות ועם הדאגה מצד בני משפחתי", הוא אמר בראיון לאתר ה-Dailystar. אז, בשנת 1999, הבליטה בבטנו התחילה ללחוץ לו על הסרעפת והוא התקשה לנשום. סנג'ו הובהל לבית החולים במומבאי, שם אמר לו הרופא כי הוא סובל מגידול.

