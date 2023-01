"כשהייתי צעירה ילדים בבית הספר היו יורקים עליי – היום זה סיפור אחר לגמרי": אושיית אונליפאנס חשפה מה הניע אותה לעבור מהפך קיצוני בהופעה החיצונית שלה. לינה, המוכרת ברשתות החברתיות גם בשם Cigno, סיפרה לכלי התקשורת בבריטניה כיצד השקיעה מאות אלפי דולרים בקעקועים וניתוחים פלסטיים.

"הייתי ילדה לא כל כך מקובלת בבית הספר", סיפרה. "גדלתי במשפחה דתית אדוקה ושמרנית מאוד ממערב גרמניה. רוב הזמן הייתי משחקת בחוץ לבדי או מבלה עם ההורים. חלק מהאנשים תיארו אותי בתור פרח קיר, אחרים בתור חנונית מנודה חברתית. לא היו לי בכלל חברים. פעם אפילו קיבלתי איומי רצח בדואר". לינה טוענת כיום שהחינוך הדתי שקיבלה מהוריה דרדר אותה מבחינה חברתית. למעשה, מצבה השתפר רק אחרי שהיא עזבה את הבית בגיל 22.

