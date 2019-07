אימה התפשטה בפארק שעשועים במזרח סין, כאשר תאונה ביזארית בבריכת הגלים גרמה לפציעתם של עשרות אנשים. על פי הדיווחים, התקרית התחוללה בפארק המים יוּג'ינג שיאוג'ינג, אשר במחוז יאנביאן הגובל עם צפון קוריאה, כאשר גל אימתני הכה ברוחצים ואף פגע באנשים שהתהלכו מחוץ לבריכה.

עובר אורח תיעד את הרגע האימתני כאשר הגל העצום פגע באנשים שהתרחצו בבריכה. מאוחר יותר, הסרטון עלה לרשתות החברתיות, שם הוא הפך עד מהרה לוויראלי. בקליפ הקצרצר ניתן לשמוע כיצד הרוחצים זועקים מאימה כאשר הגל האימתני שוטף אותם בחוזקה.

Water world Tsunami injuring many in Yanbian, Manchuria. The operator got drunk and turned the wave magnitude to maximum level. pic.twitter.com/PjKTBelPRA