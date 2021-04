זעם ברשתות החברתיות, אחרי שתיעוד של התעללות בנער צעיר מדרום הודו הפך לוויראלי. ביממה האחרונה, עלה סרטון של נער הודי בן 17 נענש בצורה אכזרית רק בגלל שניהל קשר רומנטי עם בת 15 ששייכת לקאסטה (מעמד חברתי) גבוהה ממנו.

בתיעוד המזעזע אפשר לראות את בני משפחתה של בת ה-15 מתעמתים עם הצעיר, בן קאסטת ה"דלית", ומכריחים אותו לבצע שורה של עונשים איומים. תחילה, הוא נראה יורד על ברכיו בשביל ללקק גוש צואה שהושאר על הרצפה. לאחר מכן, קרובים של הנערה, בני קאסטת ה"פנצ'יאט", אפילו יורקים על הרצפה וכופים עליו ללקק אותה.

This video is from #Bihar Gaya where uppercast forced Dalit to spit and lick #Irony pic.twitter.com/J3Dxj9xX1t