דין קונץ, סופר אמריקאי שכתב ב-1981 מותחן עלילתי בשם "עיני החשיכה" (The Eyes of Darkness), ודאי לא חשב שהוא יהפוך לוויראלי 39 שנה לאחר שפורסם לראשונה, אבל זה מה שקורה כשמוצאים אצלך נבואה לנושא שמעסיק כרגע את כולם בעולם.

משתמש טוויטר בשם ניק הינטון, פרסם דף מתוך הספר בו טען שמצא נבואה לווירוס הקורונה. בדף ישנה התייחסות לווירוס המכונה ווהאן-400, ומוסבר שהוא נקרא כך משום שנוצר במעבדות ממש מחוץ לעיר ווהאן בסין.

כידוע, מרכז ההתפרצות של וירוס הקורונה אכן היה בווהאן, אך מלבד זאת ישנם הבדלים רבים בין הווירוס שמוצג בספר לזה שאנו מתמודדים איתו במציאות. בספר, למשל, מוצג הווירוס כנשק ביולוגי שהונדס על ידי בני אדם ואחוז התמונה ממנו הוא 100%. במציאות, לעומת זאת, אחוז התמותה מהווירוס עומד על כשני אחוזים.

A Dean Koontz novel written in 1981 predicted the outbreak of the coronavirus! pic.twitter.com/bjjqq6TzOl — Nick Hinton (@NickHintonn) February 16, 2020

בנוסף, נאמר בספר שלווירוס יש תקופת דגירה מהירה של 4 שעות, זאת בניגוד למציאות בה תקופת הדגירה מוערכת בין יומיים לשבועיים. אגב, בגרסה הראשונית של הספר הווירוס נקרא בכלל גורקי-400 ולא ווהאן, ומסיבה כלשהי זה הוחלף ב-2008 לגרסה שפורסמה בטוויטר.

בניגוד להתרגשות שנוצרה ברשת בעקבות הגילוי הזה (מעל 1,100 שיתופים בטוויטר לבד), נראה שהפעם מדובר בסך הכל בצירוף מקרים ולא בנבואה מדויקת שהגשימה את עצמה. עם זאת, רבים טוענים שקשה להבין מהסינים מה באמת מקור הווירוס ועד כמה הוא קטלני. אבל עזבו, תיאוריות קונספירציה זה כבר במדור אחר.