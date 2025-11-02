mako
פרסומת
HIXביזאר

תדהמה בבית המשפט: שוטר השתתף בדיון מקוון ללא מכנסיים

השופט שון פרקינס לא האמין למראה עיניו כששוטר מדטרויט התחבר לדיון ב-Zoom לבוש רק בחולצת המדים והתחתונים שלו. האירוע, שהפך במהירות לשיחת היום ברשת, הוביל לפתיחת חקירה פנימית במשטרה. "מעשיו של השוטר אינם משקפים את ערכי הארגון", מסר מפקד התחנה

גיא רייט
גיא רייט
היקס
פורסם: | עודכן:
מתיו ג'קסון
צילום: מתוך הרשתות החברתיות בהתאם לסעיף 27א' בחוק
הקישור הועתק

משטרת דטרויט פתחה בחקירה לאחר שאחד מקציניה הופיע לדיון מקוון בבית המשפט, כשהוא לבוש רק בחולצת מדים ותחתונים. השוטר, מתיו ג'קסון, התחבר לדיון ב-Zoom מביתו – אך שכח פרט חשוב: מכנסיים. כשהשופט שון פרקינס הבחין בכך, הוא עצר את ההליך ושאל: "יש לך מכנסיים, אדוני?". ג'קסון השיב בשלילה והזיז את המצלמה כך שחלק גופו התחתון לא ייראה עוד.

דובר המשטרה מסר כי "האירוע ייבדק במלואו", וכי ייערך ריענון נהלים לכלל השוטרים באשר להתנהלות נאותה בדיונים משפטיים. לדברי גורמים במחוז, "המקרה הזה הוא תזכורת לכך שגם בעידן ה-Zoom, צריך לזכור להתלבש".

השופט ויליאם מקוניקו, נשיא בית המשפט של המחוז ה-36 בדטרויט, סיפר לרשת ABC7 כי הוא שוחח עם השופט פרקינס בעקבות האירוע. "הוא היה המום", אמר. "הוא מכיר את השוטר הזה היטב והדגיש בפניי שג'קסון מקצועי מאוד, מנומס ומכבד את הזולת. לכן הסיטואציה הייתה כל כך מפתיעה".

טאטאנישה ריד (TaTaNisha Reed), אחת מעורכות הדין שנכחו בדיון, הודתה שגם היא לא האמינה למראה עיניה. "ניסיתי להבין – אני באמת רואה מה שאני חושבת שאני רואה? זה בהחלט היה יום מעניין. במיוחד כי מדובר בשוטר", אמרה.

פרסומת

טוד בטיסון, מפקד משטרת דטרויט, פרסם הצהרה שבה התנער מהתנהלותו של השוטר: "המחלקה שלנו דורשת מקציניה להציג את עצמם באופן מקצועי ומכובד בדיונים משפטיים. מעשיו של השוטר אינם משקפים את ערכי הארגון, והנושא יטופל בהתאם". בטיסון הוסיף התנצלות פומבית לשופטים ולעובדי בית המשפט, וכן לכל מי שנכח בדיון.

ביזארחדשות בעולם
מצאתם טעות לשון?