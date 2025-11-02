תדהמה בבית המשפט: שוטר השתתף בדיון מקוון ללא מכנסיים

משטרת דטרויט פתחה בחקירה לאחר שאחד מקציניה הופיע לדיון מקוון בבית המשפט, כשהוא לבוש רק בחולצת מדים ותחתונים. השוטר, מתיו ג'קסון, התחבר לדיון ב-Zoom מביתו – אך שכח פרט חשוב: מכנסיים. כשהשופט שון פרקינס הבחין בכך, הוא עצר את ההליך ושאל: "יש לך מכנסיים, אדוני?". ג'קסון השיב בשלילה והזיז את המצלמה כך שחלק גופו התחתון לא ייראה עוד.

דובר המשטרה מסר כי "האירוע ייבדק במלואו", וכי ייערך ריענון נהלים לכלל השוטרים באשר להתנהלות נאותה בדיונים משפטיים. לדברי גורמים במחוז, "המקרה הזה הוא תזכורת לכך שגם בעידן ה-Zoom, צריך לזכור להתלבש".

NEW: Detroit Police officer Matthew Jackson shows up to a Zoom hearing without pants on.



Judge Sean B. Perkins: "Officer Jackson. Good morning to you. Can you put your appearance on the record, please?"



Officer Jackson: *Raises hand*



Judge Perkins: "You got some pants on,… pic.twitter.com/hC2BY2Tmqt — Collin Rugg (@CollinRugg) October 29, 2025

השופט ויליאם מקוניקו, נשיא בית המשפט של המחוז ה-36 בדטרויט, סיפר לרשת ABC7 כי הוא שוחח עם השופט פרקינס בעקבות האירוע. "הוא היה המום", אמר. "הוא מכיר את השוטר הזה היטב והדגיש בפניי שג'קסון מקצועי מאוד, מנומס ומכבד את הזולת. לכן הסיטואציה הייתה כל כך מפתיעה".

טאטאנישה ריד (TaTaNisha Reed), אחת מעורכות הדין שנכחו בדיון, הודתה שגם היא לא האמינה למראה עיניה. "ניסיתי להבין – אני באמת רואה מה שאני חושבת שאני רואה? זה בהחלט היה יום מעניין. במיוחד כי מדובר בשוטר", אמרה.

“…it was an interesting day to say the least.” Detroit police say they are investigating after one of their officers appeared at a virtual court proceeding Monday not wearing any pants.#CourtTV What do YOU think? pic.twitter.com/X3B40WEM2Q — Court TV (@CourtTV) October 31, 2025

פרסומת