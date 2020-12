שנת 2021 ממש מעבר לפינה ואם אתם עוקבים אדוקים של המדור שלנו, אז אתם בטח יודעים שזאת התקופה שבה מתחילות לצוץ להן כל מיני תחזיות לשנה הבאה. רק בשבוע שעבר, פרסמנו את נבואות הזעם של המיסטיקנית הבולגרייה באבא ונגה, שחזתה בין היתר את נפילת ארה"ב ואת סטיית כדור הארץ ממסלולו במערכת השמש. כעת, הגיע הזמן שנעבור אולי למיסטיקן הגדול בהיסטוריה – הלא הוא נוסטרדמוס.

מישל דה נוסטרדם, או בשמו הלטיני "נוסטרדמוס", היה אסטרולוג ורופא שחי בצרפת של המאה ה-16 ומיוחסות לו יכולות ניבוי יוצאות מן הכלל. רבים מאמינים שהוא הצליח לחזות מאורעות היסטוריים חשובים כגון: המהפכה הצרפתית, עליית היטלר לשלטון, הרצח של ג'ון פ. קנדי ואפילו את נפילת מגדלי התאומים בפיגועי ה-11 בספטמבר. עכשיו, מאמיניו חושפים כמה מנבואותיו לשנת 2021 – ומאיך שזה נשמע, אנחנו עוד נתגעגע לשנת 2020.

על פי הנבואה של האסטרולוג הצרפתי, מדען רוסי עומד ליצור נשק ביולוגי ייחודי שמסוגל להפוך בני אדם ל"זומבים". הנשק הוא למעשה וירוס קטלני שיהיה אפקטיבי כל כך, שהוא יתיר את המין האנושי על סף הכחדה.

מאמיניו של נוסטרדמוס סבורים כי תושבי העולם יתמודדו בשנה הקרובה עם רעב קיצוני שלא נראה כמותו כבר שנים רבות. על פי הסברה של האסטרולוג, רעב הוא אחד הסימנים המקדימים לסוף העולם, יחד עם רעידות אדמה רבות והתפרצויות של וירוסים קטלניים – נשמע לכם מוכר?

מתברר שהאסטרולוג הצרפתי חזה בשנה הבאה גם אסונות בקנה מידה אסטרונומי – תרתי משמע. על פי כתביו, 2021 תהיה השנה שבה רוחות סולאריות יגרמו לנזק אדיר ברחבי כדור הארץ, להגירה המונית של בני אדם ולמלחמות איומות על השליטה במשאבי הטבע היחידים שיישארו על פני האדמה.

Nostradamus terrifying predictions for 2021 - brain chips in soldiers and asteroid hits earthhttps://t.co/5FIHk4r2CM pic.twitter.com/pKh3zN08Bj