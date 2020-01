הווירוס האימתני שמכה בתושבי ווהאן, אשר בסין, לא יורד מהכותרות ברחבי העולם. כעת, מומחים מהמזרח הרחוק טוענים כי ייתכן שהנגיף התפרץ כתוצאה ממעדן מקומי - מרק עטלפים.

המקומיים נוהגים לבשל את היונקים המעופפים ולהגיש אותם במרקים זכים. לאורך השבועות האחרונים, מומחים טוענים כי ווירוס הקורונה עבר לבני אדם באמצעות גורם לא ידוע וכעת, חלקם מאמינים שהמרק הביזארי הוא החשוד העיקרי.

#Chine - Sur Weibo, le Twitter chinois on constate de plus en plus de citoyens notamment les habitants de Wuhan poster des vidéos qui selon eux pourraient expliquer l'épidémie de #coronavirus. Une autre spécialité locale: La chauve-souris #Wuhan #WuhanCoronavirus pic.twitter.com/e1uiqiqqMV