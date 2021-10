לאה קרוצ'ר, בת 19, נעלמה בדרכה לעבודה ב-15 בפברואר 2019 ללא כל זכר, אך כעת משתמשת בגוגל מפות הבחינה בתצלום של מחסן שיש המאמינים כי הוא קשור להיעלמותה.

בתמונה שצולמה במרץ 2019 באותו אזור מופיעה צללית של דמות המביטה על אזור הכניסה לאותו מחסן. המשטרה אישרה כי היא חוקרת את התמונה שהועברה אליה על ידי אותה גולשת.

התמונה צולמה בשטח של בית גדול באיתון בריי, שנמצא 30 קילומטרים ממילטון קיינס בבקינגהאמשייר, שם התגוררה לאה. לפני כמעט שנתיים נערכו חיפושים בבית ובשטח על ידי המשטרה. "ראינו את המשטרה חופרת בשטח ואנשים אמרו שזה חלק מהחיפושים אחר לאה קראצ'ר", אמר אחד התושבים לעיתון מקומי באותו זמן.

אחת העוקבות בדף הפייסבוק שנפתח בעקבות היעלמותה המסתורית של קרוצ'ר שמעה כי המשטרה סורקת את האזור והחליטה לבחון בעצמה את הצילומים מגוגל, ומה שמצאה באותו תיעוד זעזע אותה. "הגדלתי ואז התקרבתי שוב - ואז לא האמנתי למראה עיני", היא תיארה. "יכולתי לראות מישהו באחת הרפתות, מביט מבעד לחלון גדול פתוח".

Police probe Leah Croucher lead after web sleuths spot ‘girl’ on Google Maps https://t.co/h5VHBKJL2b pic.twitter.com/Adi23QLOIf — The Mirror (@DailyMirror) October 10, 2021

אותה גולשת אמרה שהדמות דומה ללאה ונראתה מתחבאת במחסן. דובר המשטרה מסר בתגובה: "משטרת עמק התמזה יכולה לאשר שקיבלה כמה תמונות בשבוע שעבר, שנבדקות על ידי צוות החקירה על היעלמותה של לאה קראצ'ר. אנו קוראים לציבור להמשיך למסור לנו כל מידע שיכול לסייע באיתורה".

בחודש שעבר התקבלה תלונה במשטרה של אישה בת 68 שטענה כי הייתה עדה לחטיפתה של הצעירה מול עיניה. לדבריה היא ראתה צעירה נדחפת "באגרסיביות" כלפי מטה במושב מכונית במילטון קיינס בערך בזמן היעלמותה של לאה לפני שנתיים. לדבריה איש מהמשטרה לא פנה אליה בעקבות עדותה. מהמשטרה המקומית נמסר כי נקטו צעדים "מתאימים" בנוגע לדיווחי האישה וסירבו לחשוף פרטים נוספים.