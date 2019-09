אדם שמגדיר את עצמו בתור קרוב המשפחה האחרון של אדולף היטלר הסתבך עם הרשויות בגרמניה - והורשע בעברות מין נגד נערה. על פי הדיווחים של כלי התקשורת בלייפציג, אשר בצפון-מזרח גרמניה, רומאנו-לוקאס היטלר הורשע באקט פדופילי לאחר שכפה את עצמו על בת 13.

רומאנו-לוקאס אומר כבר שנים שהוא הצאצא האחרון בעץ המשפחתי של אדולף היטלר. לטענתו, הדוד של הפיהרר מצד אביו (אלואיס היטלר) הוא הסבא שלו. היסטוריונים רבים התייחסו לטענות הללו במידה רבה של ספקנות לאורך השנים, שכן רבים מאמינים שהיטלר בעצמו שינה פרטים בעץ המשפחתי שלו על מנת להוכיח כי הוא ארי טהור. ישנה סברה כי לאלואיס היו שני אחים, אך מעולם לא הוכיחו אותה מכיוון שאביו של היטלר הגיע מרקע עני מאוד ואין כל תיעוד לקיומם.

