החשוד, שפרסם את שירותיו בטיקטוק, קיים את הניתוחים וההליכים הרפואיים באופן בלתי חוקי ומתא המטען של רכבו, בפשיטה המשטרתית נתפס עם ציוד רפואי, כלים וחומרי הרדמה

המשטרה בתאילנד עצרה את פיטאיה מון-אין (Pithaya Moon-in), גבר מקומי בן 51, לאחר שנתפס מבצע הליכים רפואיים בלתי חוקיים לשיפור חיי המין והגדלת איבר המין - כל זאת מתוך תא המטען של רכבו, ופרסם את שירותיו בטיקטוק.

כדי ללכוד אותו, המשטרה ערכה מבצע "כיפה אדומה": שוטר סמוי התחזה ללקוח, ונפגש עמו ברכבו בבנגקוק. בזמן הפשיטה, השוטר היה ישוב במושב האחורי של הרכב, ובמהלכה נתפסו ברכבו של החשוד ציוד רפואי, חומרי הרדמה וכלים כירורגיים.

צילום: משטרת תאילנד

לאחר שנתפס, החשוד הודה שאינו בעל הכשרה רפואית, וכי ביצע את ההליכים באופן בלתי חוקי כדי להרוויח כסף. על פי החשד, הוא גבה כ-10,000 בהט (כ-1,000 שקל) להגדלת איבר מין באמצעות חומרי מילוי.