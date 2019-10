סערה במזרח התיכון: אושיית הרשת הביזארית סהר טבר הסתבכה עם שלטונות איראן ועשויה להיכנס למאסר. עוקבים אדוקים של המדור בוודאי זוכרים שסיקרנו לא פעם את אורח החיים של כוכבת הרשת, אשר התחילה ככפילה של אנג'לינה ג'ולי והפכה לאורך השנים לאחת הנשים המפחידות ביותר באינסטגרם. כעת, ייתכן שמשטר המקומי החליט לשים לזה סוף ועצר אותה ביממה האחרונה.

כלי התקשורת בבריטניה מפרסמים כי אושיית הרשת נעצרה בעוון מספר עברות, הכוללות: חילול הדת, הסתה לאלימות, רכישת נכסים שלא כחוק, עברה על חוקי הלבוש הלאומיים והשחתת הנוער המקומי. המעצר התחולל ככל הנראה בעקבות סדרה של תלונות מתושבים מקומיים על התוכן הפרובוקטיבי שעולה בחשבון האינסטגרם שלה.

טבר טיפחה לעצמה עדת עוקבים רצינית ברשת החברתית, אשר הגיעה בשיאה ליותר מ-400 אלף משתמשים. בעקבות הפרסומים על מעצרה, חשבון האינסטגרם הרשמי של אושיית הרשת נמחק.

שלטונות איראן אוכפים חוקים נוקשים מאוד לגבי קוד הלבוש של תושבות המדינה, אשר תקפים גם ברשתות החברתיות. על פי הדיווחים, אושיות רשת שונות נעצרו כבר בעבר בעוון עברה על החוקים הללו – רק בגלל שהן העלו תמונה לאינסטגרם עם השיער שלהן.

Sahar Tabar has been arrested in Tehran. pic.twitter.com/lziXDgmGBj