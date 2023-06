גופתה של נזירה שמתה בשנת 2019 במדינת מיזורי שבארצות הברית הוצאה מארונה – ולמרבה הפלא, היא השתמרה באופן כמעט מושלם. הנזירה, ששמה הוא וילהלמינה לנקסטר, הלכה לעולמה בגיל 95. היא נקברה בעיירה הקטנה גואר, השוכנת צפונית לעיר קנזס סיטי, שם גם הקימה בימי חייה את "האחיות הבנדיקטניות של מרי" – קהילה של נשים דתיות שפועלת עד היום.

לאחר הוצאתה מהארון, הופתעו בקהילה לגלות שגופתה השתמרה באופן כמעט מושלם. על אף שחלפו כאמור 4 שנים, כמעט ולא נמצאו על הגופה סימני ריקבון. כתוצאה מכך, זכה המאורע לכינוי "הנס של מיזורי" ורבים מיהרו לראות את הפלא.

Sister Wilhelmina Lancaster, founder of the Benedictine Sisters of Mary, passed away in May of 2019.



While moving her remains to their new chapel, they found her to be incorrupt!



We joined thousands of pilgrims this week in Gower, MO to give thanks and praise! pic.twitter.com/zq7E695bpV — Dr. Andrew Swafford (@andrew_swafford) May 27, 2023

The second of five children born to Catholic parents in St. Louis on Palm Sunday, April 13, 1924, Mary Elizabeth Lancaster (she took the name Wilhelmina when she made her vows) was raised in a deeply pious home. https://t.co/eOUK2hBvlK pic.twitter.com/zE8g7NWJEo — Catholic News Agency (@cnalive) May 25, 2023

Beautiful procession of the remains of Sr. Wilhelmina Lancaster, a Benedictine nun who died in 2019 and now appears to be in an unexpected state of preservation. Her new resting place is inside the church at the sisters’ monastery in Gower, MO. pic.twitter.com/Ax9uYPKXYv — Joe Bukuras (@JoeBukuras) May 29, 2023

נשות "האחיות הבנדיקטניות של מרי" ביקשו להעביר את ארונה של האחות וילהלמינה למיקום אחר כשנחשפה התגלית. ססיליה, אם המנזר, הבחינה בכך שבארון המתים ישנו סדק קטן – ודרכו הופתעה לגלות שמצבה על הגופה נשמר כשהיה.

"היא ראתה רגל שלמה לחלוטין עם גרב, בדיוק כמו כשקברנו אותה", שחזרה אחת האחיות במנזר. "היא לא יכלה שלא לצעוק מרוב שמחה. הרגשנו בתורות את כפות הרגליים שלה, שהיו אמנם לחות מאוד, אבל שלמות". עם זאת, האחות הוסיפה שפניה של הגופה היו מלוכלכות, ולכן הן נאלצו לכסות אותן בשעווה. "הריסים, השיער, הגבות, האף והשפתיים שלה היו באותו מצב בדיוק. הפה שלה אפילו קצת חייך".

גופתה של הנזירה הוצגה בפומבי כדי לחלוק עם הקהל את מצבה המרשים. על שלט שהוצב בסמוך נכתב: "אנא, היו עדינים כשאתם נוגעים בגופתה של האחות, במיוחד בכפות הרגליים שלה".