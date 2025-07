טיול שגרתי בחוף הים קיבל תפנית מפחידה, אחרי שקווין יואינג, תושב טאקומה, וושינגטון, מצא בוהן אנושית כרותה. התקרית אירעה ביום האב (ה-15 ביוני), אז יואינג, אשתו ושני ילדיהם טיילו בפארק דש פוינט – ששוכן דרומית לסיאטל. לדבריו, הוא חיפש נוצות בחול כשנתקל בחבילה קטנה, עטופה בבד ירוק וקשורה בחוט צהוב.

"זה נראה כמו מתנת חג מולד שמישהו שכח", סיפר יואינג לעיתון ה-Federal Way Mirror. "כשפתחתי את הקופסה, לקח לי כמה דקות להבין מה אני רואה. ואז נפל לי האסימון: זו בוהן אמיתית, כרותה ורקובה".

