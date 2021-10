תמונות ביזאריות למדי מגיעות מצפון קוריאה, שם שורת חיילים ביצעו הצגת תכלית מול קים ג'ונג און, שנועדה להוכיח עד כמה הם קשוחים. הרודן האסיאתי צולם ברשת הטלוויזיה הממשלתית כשהוא צופה בחיילים מבצעים פעלולים מופרעים, בניהם שבירת בלוקים עם הראש, כפיפת מוטות ברזל עם עצם הבריח ושכיבה על מיטת מסמרים בזמן ששוברים להם עם פטיש פלטת בטון על הבטן.

התיעוד עלה ברשת הטלוויזיה KCTV כחלק מסיקור של תערוכה צבאית. קים ג'ונג-און צולם בחליפה שחורה ועניבה בהירה כשהוא יושב בין עשרות קצינים צבאיים בכירים. הדיקטטור חייך ומחא כפיים, בזמן שאחותו, קים יו-ג'ונג, עמדה ברקע וצפתה גם היא במתרחש.

רי צ'וּן-הי, הקריינית המפורסמת ביותר במדינה, סיקרה את הצגת התכלית בשידור חי ואמרה: "החיילים הללו, שצמחו והתחנכו במפלגה שלנו, מדגימים את החוזק שלנו מול העולם כולו, כמו גם את אומץ הלב והמורל של הצבא העממי של קוריאה".

התערוכה הצבאית התקיימה כחלק מחגיגות יום השנה להיווסדות מפלגת הפועלים של צפון קוריאה – המפלגה השולטת במדינה. קים ג'ונג-און צולם בין היתר מול טילים עצומים וטען שמטרתם להרתיע את אויביהם מארה"ב ודרום קוריאה, אך לא ליזום מלחמה.

"אנחנו לא מחרחרים מלחמה עם אף אחד", טען הרודן, "מטרתנו היא להגן על מולדתנו ולמנוע מלחמה באמצעות הרתעה. האויב הגדול ביותר של צפון קוריאה היא המלחמה עצמה".

"Recently, the United States has frequently sent signals that it is not hostile to our state, but its behaviours provide us with no reason why we should believe in them."

