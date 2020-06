שליט צפון קוריאה, קים ג׳ונג און, שוב נעלם לתקופה ארוכה מעין הציבור, ואיש מחוץ למדינה לא יודע מה באמת מצבו. הדיקטטור הנודע, כזכור, נעלם בחודש אפריל למשך 20 ימים רצופים ואיש לא ראה אותו בציבור, מה שהוביל לשמועות על כך שהוא סובל מבעיות בריאותיות עקב ניתוח לב שנכשל, חלה בקורונה ואפילו מת. אלא שב-1 במאי הוא נראה לראשונה בפתיחה של מפעל דשנים - ונעלם שוב.

לאחר אותו ביקור, שגם בעקבותיו נוצרו לא מעט תיאוריות קונספירציה על שימוש בכפילים, ג'ונג און נעלם שוב לשלושה שבועות, אך צץ שוב ב-24 במאי ודיבר על כך שצפון קוריאה נכנסת לכוננות גרעינית גבוהה. מאז עברו חמישה שבועות וחצי ושוב, אין סימן מהדיקטטור.

Is the Kim Jong-un appearing on May 1 the real one? 4 things to watch: 1. Teeth 2. Ears 3. Hair 4. Sister 金正恩露面被疑替身 網友提出4個理由. 1. 牙齒明顯不同 2 耳朵形狀不同 3 神情和頭髮 4 妹妹年輕了十歲 pic.twitter.com/ngKIyNtPpT — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) May 2, 2020

אתמול היו אמורות להתקיים החגיגות המסורתיות שמציינות ארבע שנים להעמדתו בראש הנציבות לענייני המדינה, שהוא מוסד ההנהגה החשוב ביותר במדינה. אלא שהשנה לא הוכרזה שום חגיגה, מה שגרם לאזרחים רבים לתהות מה מצבו האמיתי.

מומחים לענייני צפון קוריאה מדווחים כי זו ההיעדרות הכי ארוכה שלו מעין הציבור עד כה, ואפילו שר ההגנה היפני טארו קונו התייחס לכך ואמר במסיבת עיתונאים כי ביפן קיימים ״חששות לגבי הבריאות וההיעדרויות התכופות״ של און, וכי ההתפתחויות האחרונות במדינה הזו הן ״כולן מאוד מוזרות, משום שאון מנסה לא להידבק בנגיף בזמן שהוא מתפשט במדינה״.

כזכור, בצפון קוריאה טוענים כי אין להם ולו מקרה אחד של הדבקה בווירוס הקורונה, אם כי רבים טוענים כי מדובר בשקר. ביפן טוענים כי צפון קוריאה נמצאת גם בעיצומו של משבר כלכלי שכן היא סגרה את הגבולות שלה עם סין, שותפתה הכלכלית הגדולה ביותר.

כך או כך, ההיעלמויות החוזרות ונשנות של און בהחלט מושכות עניין בינלאומי, שכן הוא בד״כ מצולם לא מעט באירועי תעמולה או בזמן פתיחת מפעלים וניסויים של כלי נשק. לאחר היעלמותו מה-1 במאי, אמצעי התקשורת במדינה טענו כי הוא מתכתב נמרצות עם דיפלומטים ושולח או מקבל מכתבים, אך לא שידרו תמונות חדשות שלו. במקביל, הופצו ברשת סרטונים ישנים שלו משנת 2017 בהם הוא משוחח עם שני כפילי גוף שלו, שלבושים בדיוק כמוהו. מה שמעלה שוב את השאלה, האם ההופעות הציבוריות המעטות שעשה הן אכן שלו.