מה הדבר הכי מוזר שמצאתם בחיק הטבע? כי אם אתם טייס המסוקים ברט האצ'ינגס, אז התשובה לשאלה הזו טמונה עמוק במדבריות יוטה. בשיחה שערך לאחרונה עם אנדרו אדמס, כתב סוכנות הידיעות KSL, הטייס תיאר כיצד מצא יחד עם חבריו לצוות מונולית (מצבה) מבריק ומסתורי שנטמן באדמה המדברית של דרום יוטה – ולאף אחד אין מושג מנין הוא הופיע ואיך.

האצ'ינגס סיפר שהאובייקט המסתורי אותר ב-18 בנובמבר בזמן שטס עם ביולוגים וקצינים של שירות חיות הבר של יוטה. חברי הצוות עקבו אחר תנועתם של כבשי בר מסוג כבש גדול קרניים כשלפתע, אחד מחברי הצוות זיהה את המונולית.

"אחד הביולוגים זיהה אותו ראשון בזמן שטסנו מעליו", סיפר טייס המסוק. "הוא אמר: 'תסתובב, תסתובב! יש שם משהו, אנחנו חייבים ללכת להסתכל על זה'". זמן קצר אחרי שנחת, הוא ושאר חברי הצוות ניצבו מול מצבת מתכת מבריקה שגובהה הוערך ביותר מ-3 מטרים.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...@KSL5TV #KSLTV #Utah



Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS