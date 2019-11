רשויות החוק בדרום קרולינה חתמו לאחרונה את פרשת הרצח המרובע בבית הסוהר קירקלנד, בה דנבר סימונס (38) וג'ייקוב פיליפ (28), רצחו ארבעה אסירים אחרים על מנת לקבל עונש מוות. צמד האסירים מרצים בנפרד שני עונשי מאסר עולם ללא אפשרות חנינה. שניהם הורשעו ברצח כפול של אם ובנה במסגרת עסקת טיעון (סימונס הודה במעשיו, שעה שפיליפ גרס כי הוא לוקה בנפשו). אולם לאחר מספר שנים במאסר, האסירים החליטו לנסות ולהחמיר את גזר דינם לעונש מוות והם חשבו שיצליחו לעשות זאת רק אם ירצחו עוד לפחות 4 אנשים. Four inmates found dead at Kirkland Correctional Institution in Columbia https://t.co/GEk2QIxKhJ #scnews #chsnews (by @MayaTPrabhu) pic.twitter.com/RJaIV4HfSS — The Post and Courier (@postandcourier) April 7, 2017 השניים ביצעו את האקט במרץ של 2017, באחת מהפסקות הבוקר שלהם. כל הרציחות בוצעו בתא של סימונס, לאחר שהם פיתו את קורבנותיהם עם הבטחות של קפה, ממתקים וסמים. פיליפ וסימונס השתמשו בידיהם ובכבלים חשמליים בשביל לחנוק את ארבעת האסירים, שגילם נע בין 35 ל-56. בסופו של דבר, הם סיפרו על מעשיהם לסוהר התורן ומשם, נפתחה החקירה. המניע של האסירים לביצוע סדרת הרציחות נחשף במהלך הדיונים בבית המשפט והסעיר את בני משפחות הקורבנות, שממש לא התכוונו לתת לאסירים האלה את הסיפוק ולברוח ממה שעשו בדרך הקלה. הם פנו לתובע המחוזי בבקשה שלא להעביר את האסירים לאגף הנידונים למוות ולהחמיר את עונשם. דן גולדברג, אחד התובעים בפרקליטות של מחוז ריצ'מונד, התייחס לנסיבות האירוע ואמר: "גורמים מבני המשפחה של ארבעת הקורבנות פנו אלינו ודרשו פה אחד שלא נפעל להטיל עליהם גזר דין מוות – דרישתם נענתה". ביום חמישי האחרון, בית המשפט הטיל על סימונס ופיליפ 4 עונשי מאסר עולם נוספים ללא אפשרות חנינה. סימונס התייחס לפרשה בריאיון לכתבים מקומיים ואמר כי הוא לא מביע חרטה על מעשיו. האסיר הסביר: "האנשים שהרגנו, בין אם זה הגיע להם או לא, לא היו אנשים נורמטיביים ולא אזרחים שומרי חוק. כלומר, אף אחד מאיתנו לא אדם כזה, אחרת לא היינו כאן". כמו כן, הוא הוסיף שהתוכנית המקורית הייתה לגרום לפיליפ לחנוק אותו למוות. למרות זאת, אחרי שהוא ראה את התהליך, הוא הבין שאין לו באמת אומץ לעבור את זה. {title}





