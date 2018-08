הדארק נט הוא ככל הנראה אחד המקומות הכי מזעזעים שתוכלו לשוטט בהם ברשת. מוכר בתור ה-מקום קניות בשוק השחור המודרני, מדובר בפלטפורמה בה ניתן להשיג פחות או יותר כל דבר – מסמים נרקוטיים, לכלי נשק ועד לתוכן פורנוגרפי מזעזע. הגולשים של אתר האינטרנט Reddit קיבלו לאחרונה הצצה אל תוך העולם המפחיד של הדארק נט, כאשר אחד המשתמשים ביקש מאנשים לחשוף את הממצאים המזעזעים ביותר שהם נתקלו בהם שם – ובתוך יממה, הוא קיבל למעלה מ-5,500 תגובות. להלן חלק מהתשובות המבהילות ביותר: "אני זוכר שמצאתי פעם מישהו שחיפש כמויות אדירות של פשפשים. כששאלו אותו למה, התשובה שלו הייתה שהוא רוצה לפתח מוטציה מיוחדת של החרק שיהיה עמיד בפני רעלים וקוטלים קונבנציונליים. הוא רצה לפתח פשפש מיוחד שרק הוא ידע איך להרוג, כדי שהוא יוכל לשחרר אותו בבתים של אנשים – והאופציה היחידה שלהם להיפתר מהחרק תהיה ליצור איתו קשר". - urbanhawk1. "מצאתי אתר שכביכול אומר לך אם חשבון האי-מייל שלך פרוץ. אתה מקליד את החשבון שלך בתיבת טקסט ואם הוא פרוץ, אז זה חושף בפניך את הסיסמא שלך. הזנתי שם כמה כתובות אי-מייל ישנות שלי והפלא ופלא, זה הראה לי את הסיסמות של כל אחד מהם". - xBEEKAYRANDEEx. "הדבר הכי מפחיד שראיתי היה אדם שמציע שירות מיוחד לפיו הוא ישתול תוכן פדופילי על כל מחשב ואז ידווח על כך למשטרה. זאת בעצם מעין דרך 'חוקית' להיפטר ממישהו. מאוחר יותר, גיליתי שכמה אנשים מהעבודה שלי השתמשו בשירות שלו". - thijser2. A post shared by Tacha Tacha (@tacha.anonymiss) on Aug 1, 2018 at 12:00am PDT "מישהו הראה לי דף אינטרנט שבו ניתן לראות בו זמנית עשרות שידורים ישירים ממצלמות אבטחה זולות שהאנשים התקינו בתוך הבתים שלהם. כל דף הכיל בערך 50 שידורים בו זמנית ובאתר כולו היה משהו כמו 100 דפים שונים. זה היה משוגע לחלוטין, במיוחד לאור העובדה שאף אחד מהם כנראה לא ידע שאפשר לראות אותם". - Jaereth. "סוף שבוע אחד הסתקרנתי בתופעת הדארק נט, אז יצאתי לחקור. אני חושב שהכי זעזע אותי הפורנו הנוראי שניתן להשיג שם ואתרים של סחר בבני אדם. אני באמת חושב שאין לאנשים נורמליים מה לחפש שם. זה מיועד רק לסוטים ופסיכים. זאת הייתה הצצה אל הצד הכי גרוע במין האנושי". - XanXic. "פעם מצאתי אתר שכל מה שהוא הכיל היה חידה מסתורית ותיבת טקסט. כשפתרתי אותה, זה שלח אותי לדף אחר עם חידה נוספת וכן הלאה, כשכל פעם רמות הקושי עולות. הייתי אז בן 15 ולא חכם במיוחד, אז חיפשתי מידע על זה באינטרנט ומצאתי פורום עם אנשים שטוענים שבסוף זה מביא אותך לאתר עם ציור של חזיר, ציטוט מתוך 'אליסה בארץ הפלאות' ותאריך. אני זוכר שזה ממש הטריד אותי. לא אופתע אם זה היה כלי לגיוס האקרים או פצחני קודים בסגנון ציקדה 3301". - Catterstrope. A post shared by The Cicada Organization (@cicada3301code) on Dec 4, 2014 at 2:14pm PST "שוטטתי בכל מיני אתרים ומצאתי פורום של אנשים שמתדיינים על דרכים שונות להסתיר את זה שהם נשאים של איידס – במטרה להפיץ את המחלה ולהדביק אנשים אחרים". - T1GERSEYE. "אני חושב שהדבר שהכי מטריד בדארק נט זו הקלות הבלתי נסבלת שבה אפשר להיחשף לתוכן מטריד, כמו פדופיליה והתעללות בבעלי חיים. אני זוכר אתרים עם תמונות של חיות מחמד ששרפו אותן ועינו אותן למוות. אני משתדל שלא לחשוב על זה, אבל יש מלא חולי נפש בעולם הזה – וזה מפחיד אותי". - BoyWhoSoldTheWorld. "כשהייתי בן 12 נתקלתי באתר של מישהו שמפעיל בית מחסה לחיות אקזוטיות בקולורדו ומשכיר אותן לאנשים שיקיימו איתן יחסי מין. חלק מהחיות האלו נראו כל כך אומללות בתמונות, שזה עשה לי סיוטים. המבט שלהן רודף אותי עד היום". - 69rupees. {title}





