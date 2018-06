אין מישהו שלא מכיר את נלסון מנדלה, המהפכן ונשיא דרום אפריקה לשעבר, שנחשב לאבי האומה שלה. עם זאת, לאחר שנשנלח לכלא ב-11 ליוני 1964, לפני 54 שנים בדיוק, רבים חולקים לגבי מה שקרה לו שם - עד כדי כך שנוצרה תופעה מדעת בלתי מוסברת בשם אפקט מנדלה.

על התופעה הזו כבר דיברנו בעבר, אבל למי שזקוק לתזכורת: אפקט מנדלה הוא השם שנקבע לתופעה מוזרה שזוהתה בעקבות מאסרו של מנדלה, לפיה קבוצות גדולות של אנשים שאין ביניהן קשר בהכרח, זוכרים את המציאות באופן שונה ומנוגד. כך למשל בעניין מנדלה, רבים בעולם טענו שהם "זוכרים" כי מנדלה מת בתא הכלא בו נכלא ביוהנסבורג בשנות ה-80, אך בפועל הוא מת זמן רב לאחר מכן, ב-2013.

אפקט מנדלה הוביל לגילויים נוספים אודות זכרונות קולקטיביים של אירועים היסטוריים שהם מנוגדים למה שקרה במציאות. הנה כמה מהמעניינים והבולטים שבהם:

1. דמות המונופולי

זוכרים את דמות הבנקאי שמצויירת על משחק המונופולי? אז נסו לדמיין אותו רגע לעצמכם. איך הוא נראה? עם שפם, מגבעת, מקל ומשקף? אז זהו, שלא. לדמות הזאת אין משקף ואתם יכולים לגגל את זה.

2. מדינות ארה"ב

קדימה, אמרו לנו - כמה מדינות יש בארה"ב. 51? 52? אולי יותר? לא, יש "רק" 50 מדינות, אבל משום מה אלפים ברחבי העולם בטוחים באופן וודאי שיש יותר.

3. אמא תרזה

כולם מכירים את הדמות, יודעים מי היא הייתה ומשתמשים אפילו בשמה בתור ביטוי שגור לטוהר מידות - אבל מה שכולם חלוקים לגביו זה מתי בדיוק היא הוכרזה כקדושה בנצרות. רבים "זוכרים" שהיא הוכרה כקדושה בשנות ה-90', בזמן שהייתה עדיין בחיים. אבל המציאות היא שהיא הוכרזה כקדושה רק ב-2016, 19 שנה לאחר מותה.

4. הליריקס שלא קיים

קדימה שירו איתנו את השיר המפורסם של קווין "We Are The Champions". איך הוא נגמר? במשפט “No time for losers, ’cause we are the champions… of the world!”, נכון? לא נכון.

זאת אומנם שורה שמופיעה בתור השיר וכולם בטוחים שככה זה נגמר - עד כדי כך שנוהגים לכתוב את זה אפילו בליריקס של השיר, אבל אם תקשיבו לו תראו שהשיר מסתיים פשוט במשפט ’cause we are the champions. ממש יתחשק לכם להמשיך את המשפט הזה - אבל אין, ככה השיר נגמר.

5. התפוצצות הצ'לנג'ר

אסון מעבורת הצ'לנג'ר היה מהמשמעותיים והקשים ביותר בתלודות נאס"א. ב-28 בינואר 1986, שבעת האסטרונאוטים שהיו על מעבורת החלל הזו מצאו את מותם כאשר היא התפוצצה 73 שניות בסך הכל אחרי ההמראה. כל אדם שהיה מבוגר מספיק בשנות ה-80 זוכר את האירוע הזה, אבל מתברר שיש כאלה שזוכרים אותו קצת אחרת. ישנם לא מעט אנשים שבטוחים שהאסון התרחש בכלל ב-1984, והם יודעים בדיוק איך לקדר את האירוע על דפי ההיסטוריה שהם "זוכרים".

6. איש הטנק

"איש הטנק" הוא כינוי של מפגין אלמוני סיני שנעמד מול שורת טנקים ב-5 ביוני 19889, לאחר שהצבא הסיני דיכא בכח את מחאות כיכר טיאנמן. בעיקרון, אף אחד לא באמת יודע מה עלה בגורלו של האדם הזה, אבל מה שמוזר בו ושהפך אותו למפורסם הוא שישנם אנשים שזוכרים בבהירות שהוא נדרס על ידי אחד הטנקים ושהמקרה הזה הפך לסיפור ענק בחדשות. במציאות זה בכלל לא קרה, ומאחר והדבר הזה תועד במלצמות אפשר לראות שהטנק מולו נעמד עצר לחלוטין, ואז הוא גם מפונה משם.

7. הרצח של ד"ר מרטין לותר קינג

בכל מדינה יש מקרי רצח שהפרטים שלהם צרובים בתודעה. בישראל למשל, אין איש שלא יודע שנורו שלוש יריות לעבר יצחק רבין. בארה"ב אחד ממקרי הרצח הגדולים בזיכרון הקולקטיבי הוא של מרטין לותר קינג. הכומר ולוחם זכויות האדם של שחורים בארה"ב, נרצח במוטל על ידי המתנקש ג'יימס ארל ריי שירה בו מטווח רחוק ופגע פגיעה קטלנית בלחי הימנית. עם זאת, לא מעט אנשים בשנים שלאחר מכן ועד היום נשבעים שקינג נרצח באמצעות פצצה או ירי מטווח קרוב.

8. דובי ברנשטיין

על משפחת הדובים המפורסמת מסדרת הספרים כבר סיפרנו לכם, אבל מי שפספס הנה התקציר: דובי ברנשטיין הם סדרת ספרי ילדים מפורסמת שנכתבה על ידי הזוג סטן וג׳ן ברנשטיין ויצאה לאור על ידי ד״ר סוס, החל משנות ה-60 ועד היום. בהמשך גם עשו ממנה סדרת אנימציה, כאשר בישראל זה נקרא "משפחת הדובים". ומה שקרה עם הדובים האלה כל כך מעניין ש"בעיית דובי ברנשטיין" הפך לכינוי נרדף לאפקט מנדלה.

אחרי שגולש שיתף ברשת שהוא היה בטוח כל חייו ששם סדרת הספרים היה Berenstein עם האות e ולא Berenstain עם האות a - קמה סערה של ממש. הגולשים היו בשוק משום שהרבה מהם חשבו בדיוק כמו הגולש בעוד שאחרים ממש לא. לשם ההשוואה, זה כמו שמישהו יאמר לכם שהוא בטוח במיליון אחוז שלסדרה "המומינים" קוראים בכלל hamominim. צליל קטן שמשנה הכל.

9. הציור של הנרי השמיני

למלך הנרי השמיני יש דיוקן מפורסם אותו צייר האנס הולביין ב-1540. כפי שאתם יכולים לראות בציור, המלך ממש לא מחזיק ביד ימין שלו רגל של תרנגול הודו - ועם זאת רבים זוכרים שהוא כן והם אפילו ידעו לומר שבעבר הסבירו להם שהוא מחזיק את זה בגלל שזה היה סמל לחיי הנוחות של המלך.

10. הילד שנעלם

צ'ארלס אוגסטוס לינדברג היה תינוק בן 20 חודשים שנחטף מביתו בניו ג'רזי, ב-1932. המקרה הזה היה אחד מחטיפות הילדים הכי מפורסמות בארה"ב, בין היתר משום שאביו היה טייס מוערך וידוע. לצער כולם, גופתו נמצאה כמעט חודשיים וחצי אחר כך בתום חיפושים נרחבים.

למרות שהסיפור הזה היה בכותרות העיתונים ושכולם ידעו את סופו המר, עד היום יש אזרחים בארה"ב שזוכרים שהילד מעולם לא נמצא ושבעקבות כך המדינה חוותה טראומה מחטיפות ילדים שהפכו עם השנים למכה של ממש.

