תאונה יוצאת דופן הכתה גלים בדרום ארצות הברית: משאית שהובילה עשרות קופי מעבדה התהפכה בכביש המהיר I-59 שבמדינת מיסיסיפי. לפי הפרסומים, הקופים, ממין מקוק רזוס, היו נגועים בנגיפים שונים.

בעלי החיים עשו את דרכם ממעבדת המחקר של אוניברסיטת טוליין בלואיזיאנה לאתר ניסויים בפלורידה. תמונות מזירת האירוע מציגות את המשאית מרוסקת למחצה בצד הדרך, כשקוף אחד מציץ מבין דלתות מעוכות.

רנדי ג’ונסון, השריף של מחוז ג'ספר, סיפר כי שישה קופים נמלטו וחמישה מהם נורו למוות על ידי הרשויות מחשש להפצת מחלות. "הקוף שנמלט חצה את הכביש וברח ליער", אמר ג’ונסון לתקשורת המקומית.

משרד השריף המחוזי פרסם פוסט בפייסבוק שבו הזהיר כי הקופים "עלולים לשאת את הנגיפים הפטיטיס C, הרפס וקורונה". כמו כן, הובהר כי אוניברסיטת טוליין עודכנה לגבי התקרית ותשלח צוות לאיסוף בעלי החיים שנותרו בכלובים. הפוסט הפך לוויראלי ברשת עם יותר מ-1,300 לייקים. חלק מהגולשים שאלו אם מדובר בבדיחה, ומנהל העמוד השיב: "לצערנו, לא".

באוניברסיטת טוליין מיהרו להרגיע את הציבור וטענו כי מדובר ב"טעות בזיהוי רפואי", ושהקופים אינם נשאים של מחלות מדבקות. "אנו משתפים פעולה באופן פעיל עם הרשויות המקומיות ונשלח צוות מומחים לטיפול בבעלי החיים לפי הצורך", נכתב בהצהרה הרשמית.