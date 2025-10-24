ישב 13 שנה בכלא – כשהוא חף מפשע

בספטמבר 2000 דייוויד קאם, חייל לשעבר במשטרת אינדיאנה, חזר ממשחק כדורסל וגילה את אשתו קים בת ה-35, ושני ילדיו - ברדלי בן השבע וג'יל בן החמש - ירויים למוות במוסך ביתם. קים נמצאה על רצפת המוסך בחזייה ובתחתונים, כשנעליה וגרביה הוסרו והונחו בקפידה על גג הרכב, וברדלי היה מוטל על המושב האחורי של הפורד ברונקו, כאילו ניסה להימלט, ופגעי ירי נראו בחזהו.

קאם ניסה להציל את ברדלי, אך בכך זיהם את זירת הפשע. הוא מיד התקשר לתחנת המשטרה שבה עבד. שלושה ימים לאחר מכן הוא נעצר והועמד לדין בגין רצח משפחתו. במהלך המשפט הראשון עשרות נשים העידו כי הוא ניהל איתן רומן או ניסה לפתותן בזמן נישואיו. התובעים טענו שכתמי הדם על חולצתו והיסטוריית הבגידות שלו הן הראיות לרצח.

התובעים אף אמרו כי קאם התעלל מינית בג'יל, אף שהיו מעט ראיות לכך. גם הפתולוג ציין שנגרמה "טראומה חיצונית" לאזורי המין שלה 24 שעות לפני מותה, אם כי לא הוכח שקאם הוא האחראי לכך. עם זאת, חברי קבוצת הכדורסל שבו שיחק העידו שלא הבחינו בהתנהגות חשודה.

דיוויד קאם במאסר | צילום: טוויטר

ב-2002, לאחר ששהה שנתיים במעצר במהלך המשפט, הורשע קאם ברצח ונידון ל-195 שנות מאסר. ב-2004, לאחר ערעורו, ביטל בית המשפט העליון של אינדיאנה את ההרשעה הראשונה בטענה שאין מספיק ראיות שהוכיחו את מעורבותו. למרות ביטול ההרשעה, קאם נשאר במעצר במהלך המשפטים הנוספים.

במהלך המשפט השלישי, בשנת 2005, נחשף שהדנ"א שנמצא על סוודר בזירת הפשע שייך לפושע בשם צ'ארלס בוני, וכן נמצאה טביעת ידו על הפורד ברונקו. למרות כל זאת, התביעה טענה כי קאם יצר קשר עם בוני כדי שיבצע את הרצח. בוני אף סיפר כי הגיע לביתו של קאם למכור לו נשק, וכי זה השתמש בו לביצוע הרצח - אך בדיקות נוספות הראו שהדנ"א של בוני נמצא על בגדי הילדים קים וג'יל, מה שהפריך את טענותיו.